Bayern starten stark gegen Titelverteidiger - Inter erlebt Derby-Debakel

Am Wochenende ging die eFootball Championship Pro in die erste Runde. Während das einzige deutsche Team auftrumpfte, erlebte der einzige deutsche Spieler eine Enttäuschung.

Es war ein exklusiver Kreis, der sich am Wochenende in Barcelona zum Auftakt der eFootball Championship Pro zusammenfand. Acht der renommiertesten europäischen Topklubs fasst das Teilnehmerfeld der eFootball-Profi-Liga. Mittendrin: Der FC Bayern München und der deutsche Topspieler Mehrab 'MeroMen' Esmailian in Diensten Inter Mailands.

Heiße Duelle zum Auftakt

Für beide deutsche Vertreter standen am ersten Spieltakt gleich brisante Duelle an. Die Münchner starteten gegen die AS Monaco in die Championship Pro - nicht weniger als eine Neuauflage des vergangenen Finals, das die Südfranzosen gegen die Süddeutschen gewonnen hatten. 'MeroMen' und die Nerazzurri begannen indes mit dem Derby della Madonnina gegen Stadtrivale Milan. Eine Partie, in der es bekanntermaßen um mehr als das die sportliche Tragweite geht.

Kurz vor der Saison begründete Titelambitionen angemeldet, missriet der Auftakt für die Schwarz-Blaue Seite Mailands jedoch völlig. In den drei Duellen mit den Rossoneri setzte es drei Niederlagen. Auch Esmailian vermochte es als dritter Akteur nicht, Ergebniskorrektur zu betreiben. Zwar ging er gegen Salvatore 'ACM Sasinho' Di Giacomo bereits in der siebten Minute in Führung, doch der Italiener glich noch vor der Pause aus.

'MeroMen' ernüchtert - Bayern bravourös

Nach dem Seitenwechsel folgte dann ein Doppelschlag: Erst ging der Milan-Profi kurz nach Anpfiff in Führung (54.), ehe er mit Beginn der letzten 30 Minuten direkt das dritte Tor nachlegte, auf das 'MeroMen' keine Antwort mehr fand. Damit steht nach dem ersten Spieltag der letzte Platz in der Tabelle zu Buche. Null Punkte und zwei zu sieben Tore lautet der ernüchternde Zwischenstand, während aus Inter-Sicht ausgerechnet der AC Mailand das Tableau anführt.

Dahinter ordnen sich die Bayern ein, die gegen Monaco direkt ein Ausrufezeichen setzten. Zwei von drei Spielen gingen an den FCB, ein Remis gab es außerdem im zweiten Duell. Entsprechend zufrieden war man im Lager der Münchner: "Sehr zufrieden mit der Arbeit meiner Kollegen in diesen Wochen. Das hat sich in den Ergebnissen niedergeschlagen", resümierte Miguel 'FCB_Mestre' Mestre Ottra.

Gute Arbeit werden die Finalisten der letzten Saison auch am zweiten Spieltag brauchen. Am 4. März geht es gegen den FC Barcelona, bei dem ein Akteur besonders motiviert sein dürfte: Alejandro 'Alex' Alguacil, der die Bayern erst kurz vor Saisonbeginn Richtung Katalonien verlassen hatte und danach von verlorenem Vertrauen in ihn sprach.