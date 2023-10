Bayern-Star für einen Tag

Das Reiseportal GetYourGuide macht den Weg vom Nachwuchskicker bis in die Profimannschaft des FC Bayern München mit zwei besonderen Touren erlebbar.

Bayern-Profi Frans Krätzig lebt gerade den Traum vieler Fußballfans. Der 20-jährige Nürnberger hat es von der Jugend des FC Bayern bis in die erste Mannschaft des Rekordmeisters geschafft und spielt nun regelmäßig in der Allianz Arena an der Seite von Stars wie Harry Kane, Thomas Müller und Leroy Sané. Den von Krätzig gelebten Traum können Fußballfans dank eines besonderen Angebots des Reiseportals GetYourGuide nun selbst erleben. Zumindest für einen Tag.

Professionelles Training: Von den FCB-Coachs angeleitet können die Tour-Teilnehmer auf dem FC Bayern Campus innovative Trainingsübungen machen. GetYourGuide

Partner: Jan-Christian Dreesen (FC Bayern München) und Tao Tao (GetYourGuide) bei der Bekanntgabe der Kooperation in der Münchner Allianz Arena. GetYourGuide

Von den Besten der Besten lernen

Gemeinsam bringt GetYourGuide mit dem FC Bayern zwei sogenannte "Originals by GetYourGuide"-Touren auf den Markt, die exklusiv auf der Plattform des Online-Reiseportals verlost werden. Im Rahmen dieser neuen Kooperation können Fans den FC Bayern Campus, das Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters, nicht nur aus nächster Nähe betrachten, sondern sogar mit FCB-Nachwuchstrainern und Vereinslegenden wie Giovane Elber trainieren. In einer zweiten Tour wird es den Fans ermöglicht, die Stars des FC Bayern vom Mannschaftsbus bis an den Spielfeldrand zu begleiten und sich mit weiteren Legenden des Vereins auszutauschen.

"Die Nachfrage nach exklusiven Reiseerlebnissen im Bereich Sport steigt weltweit, und der FC Bayern möchte seinen Fans gemeinsam mit GetYourGuide etwas anbieten, was man nicht so schnell vergisst", sagt Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. In der Tat ist es so: Viel näher an das "Mia san mia"-Feeling kommt man als Fußballfan bei dieser einzigartigen Reise vom Bayern-Campus bis ins Herz der Allianz Arena nicht ran. "Wir wollen die Geschichte dieses legendären Vereins greifbar machen, weil uns ein gemeinsames Ziel vereint: Menschen mithilfe von unvergesslichen Erlebnissen zum Staunen bringen", sagt Tao Tao, Mitgründer und COO von GetYourGuide.

Eine Reise vom Campus bis in die Allianz Arena

Austausch mit Legenden: Auf der Tour kann man Bayern-Ikonen wie Giovane Elber treffen. GetYourGuide

Unvergesslich ist die Teilnahme an einem Sondertraining auf dem 2017 für rund 70 Millionen Euro erbauten FC Bayern Campus mit FCB-Nachwuchstrainern wie Patrick Kaupp, Global Academy Team Manager bei den Münchnern. Auf dem innovativen Trainingsgelände verbrachte unter anderem auch Frans Krätzig wichtige Lehrjahre. Nach einem intensiven Warm-up-Programm trainieren die Teilnehmer Ballannahme, Passspiel, Dribbling, Torschuss und Spielintelligenz, angeleitet von den Besten ihres Fachs.

Vom Campus aus sehen die Jugendspieler in der Ferne das Sehnsuchtsziel Allianz Arena. Dorthin führt die zweite Original-Tour von GetYourGuide -mit anschließendem Besuch eines Bayern-Spiels. Die angebotene Stadiontour ist keine gewöhnliche: Es warten Bayern-Legenden wie Stefan Effenberg oder Paulo Sergio, die Fans mit ihren Fragen löchern können. Ein weiteres Highlight ist die Ankunft des Mannschaftsbusses vor dem Spiel - hier haben die Tour-Teilnehmer exklusiven Zugang zum Eingangsbereich der Arena und können somit aus nächster Nähe beobachten, wie Musiala, Coman, Kimmich und Kollegen hochkonzentriert vorbeilaufen und in der Heimkabine verschwinden. Anschließend geht es direkt an den Spielfeldrand, wo sich die Profis aufwärmen. Viel näher an den FC Bayern kommt man wohl kaum. „Wir sind stolz darauf, Reisende bis zum Spielfeldrand zu begleiten und Teil der Magie zu sein, die Sportträume Wirklichkeit werden lässt”, sagt Jean-Gabriel Duveau, Vice President of Brand bei GetYourGuide. Zum Abschluss wird das Spiel aus der VIP-Loge bei feinstem Essen und Trinken verfolgt. Und mit etwas Glück sieht man auch das junge Campus-Eigengewächs Frans Krätzig auf dem Spielfeld wirbeln …

Mehr Infos zu den exklusiven FCB-Touren und deren Verlosung gibt es unter www.getyourguide.de/originals/fcbayern-campus und https://www.getyourguide.de/originals/fcbayern-stadion