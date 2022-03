Bayern-Spiel in Istanbul erneut verschoben

Nach dem erneuten Corona-Ausbruch bei den Basketballern des FC Bayern München muss das Auswärtsspiel in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul ein weiteres Mal verschoben werden.

Das teilten die Bayern und die Eurleague am Sonntag mit. Die Partie musste bereits vor einem Monat wegen mehrerer positiver Corona-Tests bei den Münchnern verlegt werden. Nun kann auch an diesem Dienstag in der Türkei wieder nicht gespielt werden. Bei den Bayern ruht aktuell das Teamtraining, wie der Bundesligist mitteilte.

Auch das am Sonntag geplante Ligaspiel in Ulm musste zuvor bereits abgesagt werden. Es ist der zweite Corona-Ausbruch beim fünfmaligen deutschen Meister aus München innerhalb von wenigen Wochen.