Bayern: Söder kündigt Rückkehr von Fußball-Geisterspielen an

Fußballklubs in Bayern müssen sich erneut auf Geisterspiele einstellen. Ministerpräsident Markus Söder kündigte diese am Dienstagvormittag an.

Leere Ränge: In der Allianz-Arena und allen anderen bayerischen Fußballstadien sollen wieder Geisterspiele stattfinden. picture alliance / imageBROKER