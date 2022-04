Bayern siegt ohne Glanz - Köln furios - Derbysieger Union

Die Münchner feierten nach dem CL-Ausrutscher einen glanzlosen Arbeitssieg gegen den FC Augsburg. Bielefeld erlebte in Wolfsburg einen restlos gebrauchten Tag, während Köln gegen Mainz aus einem 0:2 ein 3:2 machte. In Fürth gab sich Gladbach keine Blöße. Am Abend gewann Union das Berliner Derby bei der Hertha klar.

Felix Magath gab im Topspiel am Samstagabend sein Heimdebüt als Trainer von Hertha - und das vor ausverkauftem Haus im Derby gegen Stadtrivale Union. Die Köpenicker machten dann schnell deutlich, dass sie keine Gastgeschenke mitgebracht hatten, vielmehr schenkten sie der Alten Dame nach einer guten halben Stunde das 0:1 ein (Haraguchi) und belohnten sich so für einen dominanten Auftritt. Zu Beginn der zweiten Hälfte ereilte Baumgartl dann jedoch das Pech, als er ins eigene Netz zum überraschenden 1:1 traf (49.). Herthas neue Hoffnungen endeten jedoch schon alsbald, Prömel antwortete nämlich postwendend (53.), ehe Becker (74.) und Michel (85.) mit dem 4:1 für klare Verhältnisse in der Hauptstadt sorgten. Hertha bleibt damit unter dem ominösen Strich, während Union weiter von Europa träumen darf.

Bayern feiert Arbeitssieg

Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal war der FC Bayern gegen den FC Augsburg auf Wiedergutmachung aus. Doch die auf vier Positionen veränderten Münchner taten sich schwer, entwickelten gegen bissige und leidenschaftliche Augsburger kaum Torgefahr und ließen sich erst nach dem Seitenwechsel gefährlich blicken, als Gikiewicz Lewandowskis Versuch um den Pfosten lenkte. Erst ein Handelfmeter von Oxford brach den Bann für den Rekordmeister, Lewandowski traf sicher vom Punkt und bescherte den Münchnern so den glanzlosen 1:0-Arbeitssieg (82.). Müller feierte damit als erster Fedlspieler überhaupt 300 Siege in der Bundesliga, während Kimmich zugleich eine Bundesliga-Bestmarke von Arjen Robben einstellte. Kimmich hat nun wie der Niederländer lediglich 196 Spiele für 150 Siege gebraucht.

Gebrauchter Tag für Arminia Bielefeld

Der VfL Wolfsburg (drei Niederlagen in Folge) erwischte im Krisenduell gegen Bielefeld (fünfmal sieglos) den besseren Start und ging dank Nmecha früh in Führung (11.). Für die Arminen kam es noch dicker, denn Brunner musste nach einem Zusammenprall mit Wind nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden - es war bereits der zweite Wechsel der Bielefelder, da Coach Frank Kramer kurz zuvor wohl aus sportlichen Gründen Laursen für Andrade gebracht hatte. Als dann Nmecha auch noch den Doppelpack schnürte, war der gebrauchte Tag der Gäste bereits perfekt (38.). Arnolds direkter verwandelter Freistoß (48.) und Kruses 4:0 (53.) unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgten für die frühe Entscheidung (48.).

Kölns Kilian: erst Pechvogel, dann Glückspilz

In Köln hatte die Mainzer Leihgabe Kilian früh Pech, als er ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Klub einen Burkardt-Schuss entscheidend abfälschte und so dazu beitrug, dass die 05er früh in Führung gingen (14.). Allgemein hielten sich die Kontrahenten in diesem Spiel die Waage, die Rheinhessen muteten in Tornähe aber zielstrebiger an und schlugen nach Wiederanpfiff abermals rasch zu, diesmal über Onisiwo (55.). Das 2:0 des Österreichers konterte Skhiri jedoch postwendend (60.) und hauchte den Effzeh so neues Leben ein. Die Geißböcke bäumten sich anschließend mit Erfolg auf: Ljubicic (78.) und ausgerechnet Kilian (82.) machten das Rhein-Energie-Stadion zum Tollhaus.

Gladbach belohnt sich rasch in Fürth

Drückend überlegen war die Gladbacher Borussia in Fürth und belohnte sich dann auch rasch nach feiner Kombination und eiskaltem Abschluss von Thuram schließlich selbst für den guten Start (18.). Kurz darauf schaltete sich der VAR wegen eines Foulspiels von Tillman an Lainer ein, den folgenden Elfmeter verwandelte Plea sicher zum 2:0 (24.). Das Kleeblatt ließ sich im weiteren Verlauf zwar nicht hängen, war aber unter dem Strich klar unterlegen und musste sich schlussendlich geschlagen geben. Der Abstieg nimmt im Frankenland damit immer konkretere Züge an.

Brandt schwingt sich zum BVB-Matchwinner auf

Am Freitag hielt der VfB Stuttgart lange Zeit gegen den BVB gut mit, ging letztlich aber leer aus, weil bei den Westfalen Brandt einen Doppelpack schnürte (12., 71.). Der 25-Jährige war dabei gar nicht für die Startelf der Dortmunder vorgesehen gewesen, allerdings wurde er extrem früh aufgrund einer neuerlichen Verletzung von Reyna eingewechselt. Reyna war übrigens nicht der einzige Verletzte, den der BVB zu beklagen hatte, Dahoud (Schulter) und Hummels (Oberschenkel) mussten ebenso frühzeitig unfreiwillig raus.