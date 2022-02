Bayern siegt nach Verlängerung - Alba gewinnt Verfolgerduell

Ligaprimus Bayern musste in Braunschweig in die Verlängerung, Bamberg unterlag im Derby in Würzburg denkbar knapp. Meister Alba Berlin gewann am Abend das Verfolgerduell bei den Telekom Baskets Bonn.

Aus dem Weg: Bayerns Ognjen Jaramaz gegen Ondrej Sehnal (re.). imago images/Eibner