Bayern-Schreck Lukebakio: "Die Richtung stimmt"

Er hat den FC Bayern schon mehrfach geärgert - und will es am Samstag erneut. Im kicker-Interview spricht Dodi Lukebakio (25) über Herthas nächsten Gegner.

Nach 20 Minuten führte der FC Bayern bereits 2:0 und bis zur 77. Minute 3:1. Dass es an jenem 24. November 2018 dennoch nicht zum Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf reichte, lag an Dodi Lukebakio. Der Belgier, seinerzeit als Leihgabe des FC Watford in Fortunas Diensten, schoss drei Tore. Das Spiel endete 3:3, Lukebakio fasste das Erlebte danach bündig zusammen: "Unglaublich!"

Es war der Nachmittag, an dem Fußball-Deutschland den schnellen Angreifer kennenlernte. Später traf Lukebakio, der im Sommer 2019 für eine Ablöse von 20 Millionen Euro von Watford nach Berlin gewechselt war, auch für Hertha gegen die Münchner. Fünf Tore gegen die Bayern sind eine Hausnummer, von allen aktiven Bundesliga-Profis traf nur Dortmunds Marco Reus (acht Tore) häufiger gegen den Rekordmeister.

Wir haben einen klaren Plan. Den soll man auch am Samstag sehen. Wir alle haben große Lust auf das Spiel. Dodi Lukebakio

"Als Spieler misst man sich doch gern mit den Besten. Und die Bayern sind eines der besten Teams Europas", sagt Dodi Lukebakio im kicker-Interview (Donnerstagausgabe). "Ich habe mit Düsseldorf und Hertha schon ein paar starke Spiele gegen Bayern gezeigt. Ich hoffe, dass am Samstag das nächste folgt." Sein Rezept für das Kräftemessen mit den Münchnern: "Wir wissen, was uns erwartet, aber wir dürfen nicht aus Angst unsere Prinzipien verändern. Du darfst deinen Mut nicht in der Kabine lassen. Klar wird es schwer. Aber wir haben einen klaren Plan. Den soll man auch am Samstag sehen - und Vollgas. Wir alle haben große Lust auf das Spiel."

Für Lukebakio "stimmt die Richtung"

Dass Hertha erst zwei Siege eingefahren hat und aktuell mit elf Punkten nur auf Platz 14 rangiert, bereitet dem Angreifer nach eigenen Aussagen keine Sorgen. "Uns fehlen ein paar Punkte. Aber die Richtung stimmt", sagt Lukebakio. "Und wir sollten jetzt nicht ständig den Druck erhöhen. Alle wussten im Sommer, dass es ein bisschen Zeit braucht. Wir haben einen Plan, und wir haben Ruhe. So sollten wir weitermachen."

Und nach Möglichkeit die Torquote erhöhen. Während Lukebakio, der im Sommer nach einer Leihsaison vom VfL Wolfsburg zu Hertha zurückkehrte und auch wegen Neu-Trainer Sandro Schwarz seine Wechselgedanken verwarf, die Berliner Offensive trägt und schon bei fünf Saisontoren steht, fehlt es seinen Mitspielern noch an Produktivität. Lukebakios Empfehlung: "Wir müssen im Angriffsdrittel öfter die richtige Entscheidung treffen. Manchmal sind wir da zu hektisch. Wir müssen klarer spielen." Trotzdem behält er die Ruhe und sagt: "Wir haben viel liegenlassen, das stimmt. Aber wir machen besser jetzt die Fehler als am Ende. Ich habe viel Vertrauen in die Mannschaft, ich sehe die Qualität." Auch der FC Bayern soll sie zu spüren bekommen.

Im kicker-Interview spricht Lukebakio außerdem über die belgische Nationalmannschaft und seinen WM-Traum, seine Sturmkollegen Wilfried Kanga und Chidera Ejuke, seine Wandlung zum "neuen Dodi" und die besondere Verbindung zu Trainer Sandro Schwarz. Das vollständige Interview finden Sie in der aktuellen Printausgabe oder hier im eMagazine.

Steffen Rohr