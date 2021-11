Bayern-Schreck Höler: "Aktuell wahnsinnig gut"

Drei Tore erzielte Lucas Höler bereits im Wohnzimmer der Bayern. Folgt im Spitzenspiel am Samstag in München der nächste Streich? Der Freiburger Stürmer bekommt derzeit jedenfalls nicht nur Lob vom Trainer.

Für Christian Streich war Lucas Höler am Wochenende ein Sinnbild für den 3:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Der Trainer des SC Freiburg lobte die Handlungsschnelligkeit des Angreifers, der in der schwierigen Phase nach dem Fürther Anschlusstreffer in der 78. Minute einen Fehler von Abdourahmane Barry antizipierte, dessen zu kurze Rückgabe zu Keeper Marius Funk eroberte und den spielentscheidenden Elfmeter herausholte.

Das war laut Streich umso bemerkenswerter, da der 27-Jährige vier Tage zuvor beim knappen Pokalerfolg in Osnabrück über 120 Minuten und drei Tage davor beim 2:0 in Wolfsburg über 78 Minuten wie immer unter anderem enormen Laufaufwand betrieben, folglich eine Menge Energie gelassen hatte.

Höler "sorgt für große Entlastung für uns hinten", sagt Kübler

Höler läuft und läuft trotzdem weiter und hat derzeit einen beachtlichen Lauf. Zwei Assists gegen Fürth, zwei Assists in Osnabrück, ein Tor in Wolfsburg - das nennt man Topform. "Luci Höler spielt vorne drin aktuell wahnsinnig gut, macht fast jeden Ball fest", verteilt auch Rechtsverteidiger Lukas Kübler im kicker-Interview (das ganze Gespräch lesen Sie in der Donnerstagsausgabe oder schon am Mittwochabend im eMagazine) Komplimente an den Mann mit der Nummer 9: "Mit seinen Ballbehauptungen und den vielen Fouls, die er zieht, sorgt er für große Entlastung für uns hinten."

Dem 1,84-Meter-Mann erschwerten nach seinem Wechsel von Zweitligist Sandhausen im Januar 2018 zunächst vor allem technische Defizite die Anpassung an das Bundesliga-Niveau. Einige Zeit stand Höler auch beim eigenen Anhang in der Kritik, wurde lange und wird zuweilen immer noch unterschätzt. Aktuell ist er aber eine unverzichtbare Größe beim Tabellendritten, steht in der Liga bei drei Toren und drei Vorlagen, drei Assists im Pokal kommen hinzu.

Ausgerechnet gegen Bayern hat Höler schon dreimal getroffen

Seinen bisher besten Auftritt im SC-Trikot legte Höler Ende September hin, als er beim 3:0 gegen Augsburg unter anderem mit einer sehenswerten Vorlage und einem Weltklasse-Hebertor glänzte (kicker-Note 1). Aber auch abseits der Scorerpunkte ist "der erste Verteidiger" des Streich-Teams durch seinen unermüdlichen Einsatz wertvoll - nicht nur im effektiven Anlaufen des Gegners.

Damit wird Höler am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Spitzenspiel beim FC Bayern vermutlich viel beschäftigt sein, aber der SC setzt auch besonders auf seine bislang eher punktuell gezeigten Torjägerqualitäten. Ausgerechnet gegen die Bayern hat Höler nämlich schon dreimal getroffen.

Eine solche Anzahl kann er bei insgesamt erst 20 Bundesliga-Toren in 117 Einsätzen sonst nur noch gegen Leverkusen vorweisen. Zudem fielen alle drei Treffer in München. Zuletzt setzte es zwar zweimal dennoch Niederlagen (1:2 im Januar 2021, 1:3 im Juni 2020). Im November 2018 sicherte Höler mit seinem späten Tor jedoch ein 1:1 - der bisher einzige Punktgewinn für Streich in seinen acht Anläufen in der Allianz-Arena.

Ob Höler diesmal wieder einnetzt? Reicht es für den SC sogar erstmals nach 21 erfolglosen Versuchen in München für einen Sieg? Oder reißt die Serie von bisher zehn Spielen ohne Niederlage? Am Samstagnachmittag gibt's die Antworten im ersten Duell, in dem beide Teams unter den Top 3 der Tabelle stehen. Höler jedenfalls könnte kaum besser präpariert sein.