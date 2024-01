Bayern rückt an Spitzenreiter Chemnitz heran - Alba rutscht ab

In der Euroleague lief es zuletzt unterschiedlich für Bayern und Alba - am Sonntag war aber wieder Ligaalltag angesagt. Der FCB hat einen Heimsieg gegen Crailsheim gefeiert, die Berliner stolperten in Würzburg.

Seit neun Spielen ohne Niederlage: Carsen Edwards (rotes Trikot) und der FC Bayern Basketball lassen sich auch von Crailsheim nicht aufhalten. IMAGO/Eibner