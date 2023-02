Bayern-Rückflug verzögerte sich wegen Lufthansa-Panne

Eine größere IT-Panne bei der Fluggesellschaft Lufthansa hat auch den FC Bayern München bei der Rückreise vom Champions-League-Spiel aus Paris eingebremst.

Die Rückreise nach München hatte sich das Team um Trainer Julian Nagelsmann definitiv anders und unkomplizierter vorgestellt: Weil seit dem Morgen die Computersysteme bei der Lufthansa mitunter für das Einsteigen in ein Flugzeug nicht mehr betriebsbereit sind, wurden zunächst sämtliche innerdeutsche Flüge abgesagt. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Auslöser der Probleme waren nach erster Einschätzung des Unternehmens Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt.

Neben den Flügen innerhalb Deutschlands war auch der Heimflug der Bayern aus Paris betroffen. Probleme beim Check-in der Delegation verzögerten den Rückflug nach München am Mittwoch. Erst deutlich später als geplant konnte der Münchner Reisetrupp seine Plätze im Charterflieger der Lufthansa einnehmen. Letztlich war es etwas mehr als eine Stunde Verspätung, mit der das Flugzeug in Richtung Heimat startete.

Am Dienstagabend hatten die Münchner ihr Achtelfinal-Hinspiel in Paris absolviert, dank eines Treffers des gebürtigen Parisers Kingsley Coman entführte der deutsche Rekordmeister einen 1:0-Sieg aus der französischen Hauptstadt. Der verspätete Rückflug verschiebt womöglich Abläufe vor der nächsten Pflichtspiel-Aufgabe am Samstag.

Dann ist der Bundesliga-Tabellenführer (ein Punkt Vorsprung auf Union Berlin) zum traditionsreichen Duell bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gefordert. Während die Bayern ihre vergangenen vier Pflichtspiele allesamt siegreich gestalten konnten, holten die Fohlen aus den fünf Pflichtspielen im Kalenderjahr 2023 lediglich vier Punkte. Das jüngste 1:4 bei Kellerkind Hertha BSC sorgte für einen Stimmungsdämpfer.