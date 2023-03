Bayern-Rotation? Maaßen: "Auch wir haben Möglichkeiten zu wechseln"

Alle vier Auswärtsspiele hat der FC Augsburg 2023 bislang verloren, aus den vergangenen sieben nur einen Zähler geholt und reist nun ausgerechnet zum Tabellenführer Bayern München. Chancenlos sieht Trainer Enrico Maaßen seine Mannschaft in der Allianz-Arena jedoch nicht.

Will sich in München nicht kampflos geschlagen geben: Enrico Maaßen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Wenn der FCA-Trainer seine Mannschaft in diesen Tagen auf den FC Bayern vorbereitet, findet er sehr wohl Mutmacher. Zum Beispiel den 1:0-Heimsieg in der Hinrunde, die einzige der jüngsten 104 Bundesligapartien, in denen die Münchner ohne eigenen Treffer blieben. Allerdings gab es in der zweiten Runde des DFB-Pokals auch eine 2:5-Heimniederlage. "Es ist das Spiel, in dem die wenigsten Leute erwarten, dass du Punkte holst", sagte Maaßen am Donnerstagmittag. Er weiß: "Wir benötigen einen außergewöhnlich guten Tag, Bayern einen nicht so guten. Und wir brauchen Intensität, Mut und Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Dazu ein Quäntchen Glück."

Da trifft es sich gut, dass mit Mergim Berisha der Torschütze beim Heimsieg wieder voll einsatzfähig ist und im Gegensatz zum 2:1 gegen Bremen in der Startelf stehen dürfte. Auch mit Elvis Rexhbecaj kann Maaßen nach einem auskurierten Muskelfaserriss wieder planen, der Mittelfeldspieler werde aber nicht in der Startelf stehen. Dort konkurrieren Niklas Dorsch und Julian Baumgartlinger um den Platz neben Arne Engels auf der Doppelsechs. Verzichten muss Maaßen auf Fredrik Jensen (Entzündung an der Fußsohle) und den kranken Reece Oxford, auch Felix Uduokhai (Muskelverletzung) kehrt noch nicht zurück. Überlegungen, erst am Spieltag nach München zu fahren, hat Maaßen verworfen, auch um einem etwaigen Stau zu entgehen.

Wie wechseln die Bayern nach PSG?

Beim FC Bayern rechnet Maaßen mit dem ein oder anderen Wechsel in der Startelf nach dem Weiterkommen gegen Paris St.-Germain in der Champions League: Mané, Sané, Gnabry, Cancelo rasselte er die prominente Liste der Bayern-Alternativen runter. Doch auch Maaßen verfügt mittlerweile über einen großen und ausgewogenen Kader: "Ich glaube nicht, dass uns die Kraft verlassen wird, wir haben Möglichkeiten im Spiel zu wechseln."

Die jüngste Auswärtsserie sei im Team "kein Thema, auch wenn es statistisch so ist". Apropos: Beim FC Bayern verlor der FCA neun der elf Bundesligaspiele bei einem Unentschieden und dem 1:0-Sieg im April 2014.