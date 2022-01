Bayern-Quintett um Neuer positiv getestet

Auch der FC Bayern kämpft vor dem Rückrundenstart mit Corona-Fällen. Vier Spieler und Co-Trainer Dino Toppmöller wurden positiv getestet.

Nach Angaben des Bundesliga-Spitzenreiters erwischte es kurz vor Beginn der Vorbereitungen auf zweite Saisonhälfte Manuel Neuer (im Urlaub auf den Malediven), Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und Omar Richards. Wie Toppmöller gehe es allen "gut". Sie befänden sich in häuslicher Isolation.

Gleichzeitig teilten die Bayern mit, dass sie ihren Trainingsstart vom 2. auf den 3. Januar verschieben, also erst am Montag wieder loslegen. "Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage werden zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Morgen des 3. Januar PCR-getestet", heißt es in der Klubmitteilung vom Samstag.