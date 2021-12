Bayern praktisch Herbstmeister - Nächste Tiefschläge für Gladbach und Wolfsburg

Der FC Bayern ist quasi Herbstmeister: Während die Münchner gegen Mainz einen Rückstand umbogen, rettete der BVB ohne Cheftrainer Rose in Bochum nur ein 1:1. Gladbach kassierte beim Tedesco-Debüt in Leipzig erneut vier Gegentore, im Abendspiel verschlimmerte sich auch Wolfsburgs Tief.

Bayern-Mainz: Matchwinner Musiala bei Nagelsmanns Meilenstein

Noch vor einer Woche nur knapp vor dem BVB, jetzt plötzlich mit sechs Punkten Vorsprung vorn und praktisch Herbstmeister: Der FC Bayern hat nach dem 3:2 in Dortmund am Samstag den nächsten Schritt Richtung Titel Nummer 10 gemacht. Ohne das Duo Kimmich/Goretzka taten sich die Münchner gegen Mainz zwar lange schwer und lagen zur Pause nicht unverdient in Rückstand (Onisiwo, 22.). Dann aber konnten die Gäste dem Druck nicht mehr standhalten. Coman tunnelte Zentner (53.), Joker Gnabry leitete für Matchwinner Musiala ein (74.) - 2:1. Für Julian Nagelsmann war es der 100. Sieg als Bundesliga-Trainer.

Bochum-Dortmund: Joker Brandt rettet BVB das Remis

Beim BVB stand derweil Alexander Zickler hauptverantwortlich an der Seitenlinie, der in Bochum seinen Gelb-Rot-gesperrten Cheftrainer Marco Rose vertrat. Er erlebte einen frustrierenden Nachmittag: Nachdem Riemann mehrmals stark pariert hatte, vor allem gegen Bellingham (18.), brachte Polter den formstarken VfL überraschend in Führung, weil Kobel einen Elfmeter verursachte (40.). Nach dem Seitenwechsel stürmte nur noch Dortmund. Wolfs vermeintlicher Ausgleich zählte nach minutenlanger Überprüfung noch nicht (54.), erst der eingewechselte Brandt rettete nach Haalands Assist noch das 1:1-Remis, das für den BVB trotzdem ein weiterer Rückschlag im Titelrennen ist.

Leipzig-Gladbach: Spaß-Fußball bei Tedescos Debüt - Silvas unfassbarer Fehlschuss

Steht Borussia Mönchengladbach eine Trainerdiskussion bevor? Nach dem 1:4 in Köln und dem 0:6 in Freiburg folgte am Samstag der nächste "Faustschlag ins Gesicht" (Adi Hütter nach dem 0:6): RB Leipzig spielte die Fohlen beim Debüt von Trainer Domenico Tedesco teilweise schwindlig. Dass erst mal "nur" Gvardiol (nach Freistoß, 21.) und Silva (33.) trafen, lag am mehrfach überragenden Sommer - und an Silva, der allein vor dem völlig leeren Tor die Latte traf (52.). Als Bensebaini überraschend verkürzte (88.), antworteten Nkunku und Henrichs in der Nachspielzeit sofort mit dem 3:1 und 4:1. Für Henrichs war es das erste Bundesliga-Tor im 82. Spiel.

Freiburg-Hoffenheim: TSG setzt Siegesserie ganz spät fort

Vierter gegen Fünfter hieß es vor dem Spiel Freiburg gegen Hoffenheim - danach Fünfter gegen Vierter: Die TSG traf einmal früh (Raum, 3.) und einmal ganz spät (Richards, 90.+4) - natürlich nach einer Ecke -, während Grifo für den SC per Elfmeter am Ex-Freiburger Baumann scheiterte (62.). Nico Schlotterbeck hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (21.). Für Hoffenheim war es der vierte Sieg in Serie, das hatte es unter Sebastian Hoeneß noch nicht gegeben.

Hertha-Bielefeld: Jovetic trifft wieder

Mit einem 2:0-Sieg gegen den Vorletzten Bielefeld hat Hertha BSC den Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge von fünf auf acht Punkte ausgebaut. Beim Heimdebüt von Tayfun Korkut besorgte Jovetic die verdiente Führung (53.), der schon beim 2:2 in Stuttgart doppelt getroffen hatte. Joker Selke machte in der Nachspielzeit alles klar. Für Bielefeld wächst der Rückstand zum rettenden Ufer.

Wolfsburg-Stuttgart: Geburtstagskind bringt VfB auf Kurs

Unruhig bleibt es beim VfL Wolfsburg. Drei Tage nach dem Champions-League-Aus kassierte die Kohfeldt-Elf gegen den VfB Stuttgart die fünfte Pflichtspielniederlage hintereinander. Geburtstagskind Mavropanos mit viel Wucht (25.) und Förster nach einem Angriff ohne Gegenwehr (63.) sorgten im Abendspiel für den verdienten ersten Stuttgarter Auswärtssieg der Saison - der nach den Siegen von Augsburg und Hertha im Keller umso wichtiger war. Dass Marmoush, vom VfL an den VfB verliehen, noch einen Elfmeter an die Latte lupfte (80.), fiel nicht mehr ins Gewicht. Der VfL wurde von den 5000 Zuschauern mit Pfiffen verabschiedet.