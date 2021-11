Bayern-Präsident Hainer ruft Katar-Kritiker an

Der FC Bayern gab am Donnerstagabend bei seiner Jahreshauptversammlung ein trauriges Bild ab. Nun zeigen sich die Verantwortlichen darum bemüht, die Wogen wieder etwas zu glätten. Präsident Herbert Hainer will auf die kritischen Fans zugehen.

Hainer rief am Samstag Vereinsmitglied Michael Ott an, um ein persönliches Gespräch zu verabreden. Dessen Antrag zum Ende des Katar-Sponsorings bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag war vom Klub abgeschmettert worden. In der Folge kam es zu Tumulten.

Präsident Hainer hatte die die Versammlung etwas abrupt beendet, obwohl noch weitere Wortmeldungen angemeldet waren. Zum völligen Unverständnis der anwesenden Mitglieder, die dann beinahe auf die Barrikaden gegangen wären. Sie sangen: "Wir sind Bayern - und ihr nicht." Und: "Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt." Und zu guter Letzt, und das gab es noch nie, rief ein Großteil der Mitglieder: "Hainer raus! Hainer raus!"

Ott: "Der Konflikt muss gelöst werden"

"Wir haben uns kurz über die JHV ausgetauscht und sind so verblieben, dass wir ein persönliches Gespräch zu Katar und der JHV führen werden", berichtete Ott bei Twitter. Wann dieses Gespräch stattfinden werde, stehe noch nicht fest. "Was aber feststeht, ist, dass der Konflikt gelöst werden muss", schrieb Ott.

Nagelsmann: "Vielleicht gibt es Optionen, das besser zu lösen"

Trainer Julian Nagelsmann sieht das ähnlich. Die Mitgliederversammlung war aus seiner Sicht aber "nicht zwingend der richtige Rahmen, um das Problem zu erörtern", sagte er bei Sky: "Vielleicht gibt es Optionen, das besser zu lösen."

"Wenn so etwas passiert, ist es meistens so, dass beide Seiten beteiligt sind", sagte Nagelsmann außerdem. Das Tagesgeschäft sieht der Coach nicht negativ von der Unruhe beeinflusst. "Ich habe trotzdem noch genügend Kapazitäten, um mich ums Sportliche zu kümmern", sagte er. Und: Er habe trotz der Querelen "den Anspruch, dass wir gut spielen".