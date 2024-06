Bayern planen langfristig mit Pavlovic und Stanisic

Die Arbeit am Campus des FC Bayern trägt Früchte. Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic spielen nicht nur in den Plänen für die kommende Saison eine wichtige Rolle, beide sollen und werden wohl auch ihren Vertrag langfristig verlängern.

Nach kicker-Informationen führt der FC Bayern mit beiden Eigengewächsen positive Gespräche, beide sollen langfristig, wohl bis 2029 verlängern. Dies deckt sich mit anderen Medienberichten aus den vergangenen Tagen. Bereits an diesem Sonntag könnte der Rekordmeister Vollzug bei einem des Duos vermelden, vermutlich bei Pavlovic, der wegen einer Mandelentzündung kurzfristig auf die Teilnahme an der Europameisterschaft verzichten musste.

Der Frust saß zunächst tief beim 20-jährigen Mittelfeldspieler, zumal der für ihn nachnominierte Emre Can im Eröffnungsspiel gegen Schottland eingewechselt wurde und zum 5:1-Endstand traf. Das hätte auch Pavlovic in seinem Heimstadion, der Allianz-Arena, sein können. Mittlerweile blicke Pavlovic jedoch positiv nach vorne, heißt es aus seinem persönlichen Umfeld. In den kommenden Tagen sollen ihm die Mandeln entfernt werden. In vier Wochen, rechtzeitig zum Beginn der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Vincent Kompany, könnte er dann fit sein und keine wertvolle Zeit verpassen. Andernfalls hätte ihm dieser Eingriff nach der EM gedroht. Nach dem Durchbruch bei den Profis in dieser Saison gilt es für ihn, sich einen festen Platz im Mittelfeld zu sichern.

Auch bei Stanisic ist die Entscheidung längst gefallen

Auch bei Stanisic ist die Entscheidung längst gefallen, dass er nach seiner erfolgreichen Ausleihe zu Bayer Leverkusen nach München zurückkehrt und sich mit Winterneuzugang Sacha Boey um den Platz auf der rechten Seite duellieren soll. Der 24-Jährige hat sich in Leverkusen prächtig entwickelt, er kehrt als Double-Sieger und mit viel Selbstvertrauen zurück. In der Nationalelf Kroatiens ist Stanisic im Gegensatz zur WM in Katar zum Stammspieler aufgestiegen, zum Auftakt gegen Spanien an diesem Samstag steht er zurecht in der Startelf. In seinem Alter darf er als gestandener Spieler betrachtet werden, zumal er sich von Jahr zu Jahr stetig entwickelt hat.

Nimmt man Jamal Musiala (21) hinzu, der als 16-Jähriger zum FC Bayern stieß und den Campus im Rekordtempo durchlief, stünden damit in der kommenden Saison zumindest drei Eigengewächse im Kader der Profis, die eine wichtige Rolle spielen sollen. Musiala zudem bei der EM, beim 5:1 gegen die Schotten avancierte er zum überragenden Spieler auf dem Platz, Tor inklusive.