Bayern patzt - VfB trotzt BVB in Unterzahl spektakulär - Werner trifft doppelt

Der Bundesliga-Samstag hatte ordentlich Spektakel zu bieten: Während die Bayern gegen Hoffenheim patzten, trotzte der VfB dem BVB trotz 50-minütiger Unterzahl. In Leipzig durfte sich Timo Werner feiern lassen. Mainz konnte sich einmal mehr auf Ludovic Ajorque verlassen.

Kramaric schockt die Bayern

Im Energiesparmodus hat der FC Bayern am Samstagnachmittag vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen: Die Münchner kamen vor eigenem Publikum nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinaus. Nach einer guten Viertelstunde war es Verteidiger Pavard, der den Favoriten mit seinem bereits vierten Saisontor in Führung brachte (17.). Auf große Drangphasen warteten die Bayern-Fans aber vergeblich. Stattdessen erzielte Kramaric per Freistoß, bei dem Sommer nicht wirklich glücklich aussah, den nicht unverdienten Ausgleich (71.). Kurz darauf stand die Allianz-Arena Kopf, doch dem Treffer von Pavard wurde zu Recht die Anerkennung verweigert (73.). So blieb es letztlich beim achten Bayern-Remis dieser Saison.

Silas setzt dem Wahnsinn die Krone auf

Einzig positiver Aspekt aus Sicht des Rekordmeisters: Auch Dortmund ließ überraschend Federn. Der BVB kam in Stuttgart trotz 50-minütiger (!) Überzahl nicht über ein 3:3 hinaus. Der VfB kam gut ins Spiel und verzeichnete durch Vagnoman die erste dicke Chance (5.). Allerdings steigerten sich die Gäste in der Folge und gingen nach 26 Minuten durch einen fulminanten Schuss von Haller in Front, nur sieben Minuten später erhöhte Malen gar auf 2:0. Für die Schwaben kam es vor dem Seitenwechsel noch dicker, denn Mavropanos sah binnen vier Minuten zweimal Gelb (39.). Im zweiten Abschnitt wurde der VfB nach Bellinghams Lattentreffer (49.) allerdings immer mutiger: Guirassys vermeintlicher Anschlusstreffer zählte nicht (52.), der von Coulibaly dann schon (78.). Vagnoman glich sechs Minuten später sogar aus (84.). Die Nachspielzeit hatte es dann in sich: Reyna ließ die BVB-Fans ausflippen (90.+2), ehe Silas dem Spektakel endgültig die Krone aufsetzte (90.+7).

Werner zieht das Spiel auf Leipzigs Seite

Den einzigen Favoritensieg landeten die Leipziger, die ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 für sich entschieden. Dabei hatten die bayerischen Schwaben einen echten Traumstart hingelegt: Maier brachte die Gäste nach nur fünf Minuten überraschend in Führung. Doch die Hausherren antworteten mit Wut im Bauch und bogen durch Kampl (10.) sowie Werners Doppelpack binnen drei Minuten (32., 35.) noch vor der Pause auf die Siegerstraße ein. In einer überschaubaren zweiten Hälfte erzielte Vargas zwar noch einmal den Anschlusstreffer (82.), doch die 15. Niederlage für den FCA hatte Bestand.

Auf Ajorque ist Verlass

In Köln bauten die Mainzer ihre Serie an ungeschlagenen Spielen aus, kamen aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Rheinhessen, die seit nunmehr neun Partien nicht mehr verloren haben, gingen durch ihre erste Chance in Führung - und natürlich traf Ajorque (17.). Der Winterneuzugang stach im dritten Spiel hintereinander und steht bereits bei acht Scorerpunkten (fünf Tore, drei Assists) in zwölf Spielen. Nach Wiederanpfiff brauchte Ljubicic nur sechs Minuten, um den Ausgleich für den Effzeh herbeizuführen (51.). In der Folge waren die Hausherren dem Siegtreffer näher, mussten sich letztlich aber mit dem elften Remis dieser Saison zufriedengeben.