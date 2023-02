Bayern patzt in Gladbach - VfB und Labbadia atmen auf - RB bereit für City

Der Samstagnachmittag in der Bundesliga hatte es in sich: Die Bayern kassierten in Gladbach ihre erst zweite Saisonniederlage, während Leipzig und Freiburg ihren Favoritenrollen gerecht wurden. Einen Befreiungsschlag landete der VfB Stuttgart.

Früher Upamecano-Platzverweis spielt Gladbach in die Karten

Borussia Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag den Run des FC Bayern mit einem 3:2 gestoppt: Die Fohlen fügten den Münchnern nach vier Pflichtspielsiegen in Serie wieder eine Niederlage zu. Die Partie im Borussia-Park hatte für den deutschen Rekordmeister denkbar schlecht begonnen: Für eine strittige Notbremse flog Innenverteidiger Upamecano früh vom Platz (8.). Gladbach nutzte die Überzahl und ging nach einer Freistoß-Variante durch Stindl in Führung (13.). Noch vor der Pause schlugen die Bayern durch Choupo-Moting eiskalt zurück (35.). Nach dem Seitenwechsel verpasste Kimmich das 2:1, das sechs Minuten später Hofmann auf der anderen Seite erzielte (55.). Kurz darauf krachte Bensebainis Schuss an die Latte (57.). Thuram erzielte das 3:1 (84.), ehe Tel in der Nachspielzeit nochmal Spannung reinbrachte (90.+3). Nach der zweiten Bundesliga-Niederlage in dieser Saison müssen die Bayern noch stärker in den Rückspiegel schauen - Union und Dortmund greifen erst am Sonntag ein.

Generalprobe für City gelingt: RB schlägt Wolfsburg

Mit RB Leipzig hat ein weiterer Bayern-Verfolger in Wolfsburg seine Hausaufgaben gemacht. Bei der Champions-League-Generalprobe für Manchester City entführten die Sachsen einen 3:0-Erfolg aus Niedersachsen. Den Dosenöffner gab Forsberg bereits nach 14 Minuten. Defensiv ließ RB nichts zu und hätte vor der Pause sogar nachlegen können. Nmecha hatte im zweiten Abschnitt die beste Wolfsburger Chance, die ungenutzt blieb (50.). Laimer besorgte schließlich die Vorentscheidung (85.), Szoboszlai den Schlusspunkt (90.+2). Durch den elften Saisonsieg festigen die Leipziger Rang fünf.

Erster VfB-Sieg für Rückkehrer Labbadia

Einen echten Befreiungsschlag landete der VfB Stuttgart: Die Schwaben gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln hochverdient mit 3:0. Im sechsten Bundesligaspiel unter Rückkehrer Bruno Labbadia feierte der abstiegsbedrohte Traditionsklub seinen ersten Sieg - es war auch der erste im Kalenderjahr 2023. Gil Dias brachte den VfB früh auf Kurs (9.), nach dem Seitenwechsel waren es Sosa (59.) und Coulibaly (74.), die Restzweifel am vierten Bundesligasieg in dieser Saison ausräumten. Für Köln war es nach dem euphorisierenden 3:0 gegen Frankfurt in der Vorwoche ein Stimmungsdämpfer.

Bochum unterliegt Freiburg - und verliert seinen Kapitän

Nach zuvor fünf Heimsiegen am Stück riss derweil die Serie vom VfL Bochum. Der heimstarke Revierklub unterlag dem SC Freiburg mit 0:2. Vor der Pause war es Gregoritsch, der nach einer Ecke komplett vergessen wurde und einschob (39.). Sechs Minuten nach Wiederanpfiff brachte Höler den Europa-League-Achtelfinalisten endgültig auf Kurs (51.). Zu allem Überfluss flog Bochums Kapitän Losilla kurz darauf für ein grobes Foulspiel mit glatt Rot vom Platz und wird dem VfL vorerst nicht im Abstiegskampf helfen können. Freiburg bestätigt durch den zwölften Saisonsieg Rang vier.