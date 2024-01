Bayern-Partner aus Los Angeles wird Besitzer von Grasshopper Club Zürich

Wie der kicker vergangene Woche berichtete, geht die Fußball AG von Grasshopper Club Zürich in den Besitz des Los Angeles FC über. Auch der FC Bayern hat daran seinen Anteil.

Dem Klub aus Kalifornien gehören demnach nun 96,5 Prozent der Anteile des Schweizer Traditionsvereins, wie Grashopper-Vizepräsident Andras Gurovits bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend mitteilte.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GC Zürich", sagte LAFC Co-Präsident & CBO Larry Freedman. "Der Grasshopper Club Zürich ist ein großer Klub im Schweizer und europäischen Fußball mit einer unglaublichen Erfolgstradition und einem Fundament, das auf der Entwicklung von Toptalenten beruht. Der LAFC freut sich, in dieser langfristigen Partnerschaft mit allen GC Fans und Partnern zusammenzuarbeiten", hieß es in einer Mitteilung auf der Website der Züricher.

Ingolstadts Ex-Manager Gärtner involviert

Interessant dabei auch: Erst am heutigen Tage wurde Harald Gärtner, der frühere Manager des FC Ingolstadt, als Europa-Chef des LAFC installiert. Der 55-Jährige, der mit den Schanzern zweimal in die 2. Liga und 2014/15 in die Bundesliga aufstieg, wird dem Management-Team der Schweizer für den Rest der Saison zur Seite stehen.

Sportlich ist das kurzfristiges Ziel für die Mannschaft von Bruno Berner, eine positive zweite Saisonhälfte zu spielen. Gärtner indes ist aufgerufen, die Situation des Klubs detaillierter zu analysieren. Aktuell rangieren die Grasshoppers auf Platz 8 der Schweizer Super League und haben mit vier Punkten Rückstand auf Platz 6 das Ziel der Meisterrunde noch in Reichweite. Los Angeles FC wurde in der vergangenen Saison Vizemeister in der MLS - unter anderem mit dem ehemaligen Nürnberger Timothy Tillman und der früheren Juve-Abwehrlegende Giorgio Chiellini.

Langfristiges Projekt - und die Bayern mit im Spiel

Beim Deal zwischen den Schweizern und LAFC soll es um ein langfristiges Projekt gehen, wie die Schweizer auf ihrer Homepage erklärten. Eine Minderheitsbeteiligung bleibt bei der Grasshopper Fußball Stiftung. Zuvor war die Fußball AG rund vier Jahre mehrheitlich im Besitz der Chinesin Jenny Wang.

Die neue Partnerschaft der Züricher steht im Einklang mit der globalen Vision des LAFC, über eine globale Plattform junge Toptalente zu fördern und erfolgreiche Teams aufzubauen. Teil dieser Vision ist auch der FC Bayern. Denn die Münchner haben mit der Gründung des Joint Ventures "Red and Gold" eine Multi-Club-Ownership-Strategie entwickelt.

Konkret unterhalten wird dieses Konstrukt eben zusammen mit dem Los Angeles FC, an dem wiederum illustre Investoren wie Ex-Basketballstar Earvin "Magic" Johnson, die zweimalige Weltfußballerin Mia Hamm oder Schauspieler Will Ferrell beteiligt sind.

Als Geschäftsführer der zugehörigen und an der Säbener Straße in München gemeldeten GmbH fungiert Bayern-Nachwuchschef Jochen Sauer. "Red and Gold" kooperiert mittlerweile mit den vom ehemaligen Fürth-Präsidenten Helmut Hack gegründeten Gambinos Stars Africa in Gambia und ist Mehrheitseigner an Racing de Montevideo, einem Erstligisten aus Uruguay.

Mit diesen Mitteln versucht der deutsche Rekordmeister seinen Fuß in Talent-Märkte in Südamerika und Afrika zu bekommen.