Bayern ohne Upamecano und Choupo-Moting - Tuchel will Tel keinen Rucksack aufsetzen

Der FC Bayern empfängt am Sonntag Hertha BSC und braucht dringend drei Punkte. Wer wird für die Tore sorgen?

Am Donnerstag feierte er seinen 18. Geburtstag so, wie das beim FC Bayern üblich ist. Mathys Tel erhielt von seinen Teamkollegen vor dem Training ein Ständchen und ein paar Klapse auf den Allerwertesten. Schenkt Thomas Tuchel dem jungen Franzosen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC mal wieder eine Chance in der Startelf? Unwahrscheinlich.

"Es ist schon die Frage, ob man ihm jetzt einen Gefallen tut, ihn da reinzustellen", sagte der Trainer am Freitag relativ deutlich. "Das will schon gut abgewogen sein, und ihm den Rucksack aufzusetzen, der Heilsbringer zu sein… Ich glaube, da sind andere im Moment mehr gefragt. Die mehr Erfahrung haben, die solche Situationen schon mal bewältigt haben, die mehr Spielerfahrung haben. Da sind andere Situationen einfacher für einen 18-Jährigen, dann auf der Neun sofort zu performen."

Tuchel zeichnet Tels Weg in die Startelf vor

Die "gewisse Unbekümmertheit", die Julian Nagelsmann bei Tel immer hervorgehoben hatte, sieht auch Tuchel, fügte jedoch ein großes Aber an: "Es ist nicht so, dass er bei seinen Kurzeinsätzen jedes Mal sofort getroffen hat. Es muss schon einen kontinuierlichen, nachvollziehbaren Weg geben, wie du in die Startelf kommst. Und der wäre für mich jetzt für ihn, ohne Vorwurf: 'Okay, ich bin erstmal Joker, ich bin der, der reinkommt. Ich habe eine Torbeteiligung, ich habe selbst ein Tor, ich habe wieder eine Torbeteiligung, ich habe das Spielglück auf meiner Seite, ich habe eine Unbekümmertheit.' Und dann bist du bereit."

Die jüngsten Eindrücke veranlassen Tuchel offensichtlich noch nicht dazu, das bis zu 28 Millionen Euro teure Talent früher reinzuwerfen. "Vielleicht widerlege ich mich selbst übermorgen, aber normalerweise ist es ein Schritt zu weit."

Klar ist zumindest, dass Eric Maxim Choupo-Moting (Kniegelenksreizung) mal wieder ausfallen wird, zum siebten Mal in den vergangenen neun Pflichtspielen. Sadio Mané traf beim in 1:3 in Mainz zwar erstmals in diesem Jahr, konnte sich sonst aber nicht wirklich für einen weiteren Einsatz von Beginn an empfehlen.

Pause für Goretzka?

Neben Choupo-Moting steht auch Dayot Upamecano definitiv nicht zur Verfügung. Der französische Innenverteidiger, der zuletzt arg wackelte, zog sich im Training einen Faserriss zu und wird laut Tuchel circa zwei Wochen ausfallen. Weil Alphonso Davies (Muskelbündelverletzung) ebenfalls fehlen wird, dürfte Joao Cancelo auf die linke, Noussair Mazraoui auf die rechte Seite und Benjamin Pavard neben Matthijs de Ligt in die Innenverteidigung rücken.

Leon Goretzka leidet unter einer Knieprellung, dürfte aber zur Verfügung stehen. Auch beim strauchelnden Mittelfeldspieler ist eine Pause jedoch vorstellbar, für ihn könnte zum Beispiel Jamal Musiala neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld beginnen und Thomas Müller auf der Zehn. Kingsley Coman, der am Freitag wegen einer Rückenblockade pausierte, sollte ebenso einsatzbereit sein.