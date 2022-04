Bayern ohne Müller in Mainz - Nagelsmann spricht zwei Startelf-Garantien aus

In Mainz wird Julian Nagelsmann eine andere Bayern-Startelf als gegen Dortmund auflaufen lassen. Das hat unterschiedliche Gründe.

Kommt in dieser Saison schon auf sieben Tore und 20 Vorlagen: Thomas Müller. IMAGO/Lackovic

Am vergangenen Samstag gegen Dortmund (3:1) wurde er mit seinem elften nationalen Titel neuer deutscher Rekordmeister, an diesem Wochenende muss Thomas Müller die Partie des FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von daheim aus verfolgen.

Der Nationalspieler, der die gesamte Trainingswoche wegen einer Erkältung verpasst hatte, wird nicht mitfliegen. Müller fehlt damit erst zum zweiten Mal in dieser Saison, nachdem ihn das Coronavirus Ende Februar gebremst hatte. Bislang stand der 32-Jährige in 30 von 31 Bundesliga-Spielen in der Startelf (sieben Tore, 20 Assists, kicker-Notendurchschnitt 3,05).

Anstelle von Müller wird Eric Maxim Choupo-Moting beginnen, dem kamerunischen Angreifer sprach Nagelsmann wie Marcel Sabitzer "im Normalfall" eine Startelf-Garantie aus. Gleichwohl soll auch Robert Lewandowski auflaufen. Jamal Musiala, der zuletzt in Bielefeld (3:0) und gegen den BVB eingewechselt worden war und jeweils den letzten Treffer besorgt hatte, wird wohl erneut auf der Bank sitzen.

Upamecano-Entscheidung am Freitagabend

Ob das auch auf Dayot Upamecano zutrifft, ließ Nagelsmann noch offen. Der französische Innenverteidiger hatte aus privaten Gründen die Trainingswoche verpasst und könnte unter Umständen ein freies Wochenende erhalten. Die Entscheidung fällt am Freitagabend. Einiges spricht für Tanguy Nianzou als Nebenmann von Lucas Hernandez in der Innenverteidigung.