Bayern ohne Kapitänin Magull gegen Benfica

Das Viertelfinale der Champions League hat sich der FC Bayern schon gesichert. Allerdings geht es ohne Lina Magull im Fernduell mit dem FC Barcelona im letzten Spiel noch um den Gruppensieg.

Barcelona geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppenphase und müsste gegen die bislang punktlosen Frauen des FC Rosengard aus Malmö schon patzen, um für die punktgleichen Münchnerinnen nochmal die Tür aufzumachen.

"Wir ruhen uns nicht aus, wir wollen zeigen, wie gut wir sind und das Jahr mit dem besten Gefühl beenden", versicherte Europameisterin Georgia Stanway vor der Partie gegen Benfica Lissabon. Mit zwei Toren war die Engländerin die Matchwinnerin im engen Hinspiel bei Benfica (3:2).

Fehlen wird am Mittwoch (21 Uhr; LIVE! bei kicker) Kapitänin Lina Magull. Die Mittelfeldspielerin fällt laut Trainer Alexander Straus wegen einer Blessur aus der Vorwoche für die Partie gegen die Portugiesinnen aus. Zudem ist Linda Dallmann weiter angeschlagen, wieder einsatzbereit sind dafür Maximiliane Rall und Karolina Vilhjamsdottir.

Straus: "Wir müssen die Spielerinnen schützen"

Coach Straus sieht sein Team mit Blick auf die zweite Saisonhälfte "auf dem richtigen Weg". Die zahlreichen schweren Verletzungen unter Europas Topspielerinnen im immer dichteren Spielkalender stimmen den Norweger jedoch sorgenvoll: "Es ist ein Thema, das man angehen muss. Wir müssen die Spielerinnen in den Vordergrund stellen, wir müssen sie schützen."

Er selbst habe seit seinem Amtsantritt in München im Sommer "die schwierigsten Monate" seiner Trainerlaufbahn erlebt. "Wir hatten fast keine Vorbereitung und viele Langzeitverletzungen. Es war nicht leicht, aber ich bin sehr stolz auf die Spielerinnen", sagte Straus.

Nach der Partie am Mittwoch hat sein Team erstmal Zeit zum Durchschnaufen. Denn die nächste Partie steht erst am 2. Februar in der Bundesliga beim 1. FFC Turbine Potsdam weiter.