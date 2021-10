Bayern ohne Choupo-Moting im Pokal in Gladbach

Der FC Bayern muss im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals heute Abend auf seinen Top-Joker verzichten: Eric Maxim Choupo-Moting verletzte sich im Training.

Sein Einstand in die aktuelle DFB-Pokalsaison 2021/22 glückte perfekt. Eric Maxim Choupo-Moting (32) erzielte beim 12:0-Sieg gegen den Bremer SV vier Treffer. Am heutigen Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der FC Bayern auf seinen Toptorjäger in diesem Wettbewerb allerdings verzichten: Der Stürmer mit der Nummer 13 fällt wegen einer Muskelverletzung, die er sich am Dienstag im Training zuzog, für die Partie in Mönchengladbach sowie voraussichtlich für die kommenden zwei Wochen aus.

Dem Kameruner, dessen Vertrag vor dieser Spielzeit um zwei Jahre verlängert worden war, gelangen auch in der derzeitigen Bundesliga-Saison in sieben Einsätzen, die insgesamt lediglich etwas über zwei Stunden dauerten, drei Treffer, der jüngste gegen Hoffenheim zum 3:0. Dazu kommt ein Tor des Lewandowski-Backups in der Champions League (gegen Kiew).

Starke Bilanz von acht Treffen in zehn Pflichtspielen

Macht in dieser Spielzeit für den 2020 gratis von Paris Saint-Germain verpflichteten Profi in der Summe die feine Bilanz von acht Treffern in zehn Pflichtspielauftritten, die er immer nur als Einwechselspieler nach der Pause und viermal über weniger als zehn Minuten hatte. Dem FCB fehlt also vorerst sein Top-Joker.