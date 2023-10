Bayern nur mit 18 Spielern nach Istanbul - Mazraoui zurück

Vor dem Champions-League-Gastspiel bei Galatasaray bleibt die Personalsituation beim FC Bayern angespannt. Immerhin gehört Noussair Mazraoui zum Aufgebot - das gegenüber dem Kopenhagen-Spiel weiter geschrumpft ist.

23 Spieler hatten zahlreiche Champions-League-Teilnehmer am zweiten Gruppenspieltag in ihren Kadern - der FC Bayern musste in Kopenhagen (2:1) mit gerade einmal 19 auskommen. Und vor dem dritten Auftritt an diesem Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Galatasaray in Istanbul sieht die personelle Lage kaum besser aus.

Lediglich 18 Akteure stehen im Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel, das um 14.30 Uhr mit dem Sonderflug TK 3271 in München gen Istanbul abhebt. Leon Goretzka (Mittelhandbruch), Serge Gnabry (Unterarmbruch), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Dayot Upamecano (Muskelverletzung im Oberschenkel) fehlen ebenso wie Kapitän Manuel Neuer, der sich wie geplant auf sein Comeback am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SV Darmstadt 98 vorbereitet.

Immerhin ist Noussair Mazraoui wieder eine willkommene Option. Der Rechtsverteidiger, der nach dem Wirbel um seinen Pro-Palästina-Post um eine Suspendierung herumkam, hat seine muskulären Oberschenkelprobleme offenbar rechtzeitig überstanden, die ihn beim 3:1-Sieg in Mainz am Samstag zum Zuschauen gezwungen hatten. Beim Abschlusstraining am Montagvormittag mischte Mazraoui mit und steht nun auch im Kader. Ob er gleich in die Startelf zurückkehrt, wodurch Laimer für einen Platz im Mittelfeld frei würde, bleibt abzuwarten.

In Istanbul peilt der deutsche Rekordmeister den dritten Sieg im dritten Spiel an, der ihm in der Gruppe A sogar schon das Überwintern in Europa garantieren würde, auch wenn das Ziel selbstredend der Achtelfinaleinzug ist, idealerweise als Gruppensieger (hier geht es zum Tabellenrechner).

Bayerns Kader für das Galatasaray-Spiel:

Tor: Daniel Peretz, Sven Ulreich

Abwehr: Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim, Frans Krätzig, Noussair Mazraoui, Bouna Sarr

Mittelfeld: Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic

Angriff: Eric Maxim Choupo-Moting, Harry Kane, Mathys Tel