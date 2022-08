Bayern-Neuzugang Tel darf in Frankfurt spielen

Im Supercup schaute er noch zu, am Freitag könnte Mathys Tel für den FC Bayern spielen. Kommt er zu seinem Debüt?

Dramatisch fand es Julian Nagelsmann zuletzt nicht, dass Mathys Tel beim Supercup in Leipzig (5:3) nicht spielte. "Er ist ja erst ein paar Tage da", hatte Nagelsmann zuvor über den 17-jährigen Neuzugang aus Rennes gesagt und gelobt: "Man sieht auf jeden Fall seine sehr gute Veranlagung."

"Er traut sich was zu, das mag ich"

Im Training hinterlässt das Sturm-Talent bislang einen sehr guten Eindruck, "er traut sich was zu", findet Nagelsmann. "Das mag ich. Man merkt, dass er ein Stürmer ist." Offen ließ Nagelsmann in der Vorwoche, ob Tel - sofern er denn gedurft hätte - in Leipzig zum Einsatz gekommen wäre.

Zwar hätte Tel nach den Regularien auch schon in Leipzig spielen können, da die UEFA den Transfer des nicht volljährigen Spielers noch rechtzeitig abgesegnet hatte, doch war die Zeit praktisch zu knapp, um Tels Debüt tatsächlich steigen zu lassen. Dieses könnte für den 17-Jährigen am Freitag beim Saison-Auftakt in Frankfurt Realität werden.

Nagelsmann hatte ihn dennoch am vergangenen Wochenende mit nach Leipzig genommen, Tel durfte gleich mal die Supercup-Trophäe in die Höhe stemmen. Nach fünf eigenen Treffern in Leipzig wird die Offensive wohl unverändert ins Rennen gehen bei der SGE, zumindest ein Joker-Einsatz für Tel ist jedoch denkbar.