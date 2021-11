Bayern: Neue Tests für Quarantäne-Quintett am Montag

Polen, Österreich, Frankreich und Kanada sind nochmals gefragt. Für die deutschen Nationalspieler sowie für Bouna Sarr sind die Länderspiele abgehakt. Für sie geht es jetzt schon wieder Richtung Bundesliga. Im Fokus aber stehen vor allem die sich in Quarantäne befindenden Profis.

Die Länderspiele der deutschen Nationalspieler sind rum für dieses Kalenderjahr. In der kommenden Woche geht’s dann in den Bundesliga-Vorrunden-Endspurt. Beim FC Bayern liegt natürlich erstmal der Fokus auf die vorzeitigen Rückkehrer beziehungsweise sich in Quarantäne befindenden Profis.

An diesem Montag werden weitere Tests stattfinden. Und Aufschluss darüber geben, wann Niklas Süle (positiv getestet) und seine Kontaktpersonen (so offiziell verlautet) Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting wieder zum Team stoßen dürfen.

Lewandowski traf doppelt für Polen - Sabitzer einmal für Österreich

In der abgelaufenen Woche trainierten an der Säbener Straße nur Corentin Tolisso, Marc Roca, Michael Cuisance und Omar Richards aus der Profimannschaft. Der Rest vertrat sein jeweiliges Land. Robert Lewandowski beispielsweise traf auch für Polen doppelt; Marcel Sabitzer erzielte ein Tor für Österreich; und die drei bayerischen nominierten Franzosen Kingsley Coman, Lucas Hernandez und Dayot Upamecano standen jeweils in der Startelf. Beim DFB-Team waren Leroy Sané und Thomas Müller an fünf von 13 Toren beteiligt.

Davies muss am Mittwoch nochmals mit Kanada ran

Und bis auf Leon Goretzka, der nach einem Tritt an den Hals nicht einsatzfähig war, scheinen die deutschen Bayern-Spieler weitgehend verletzungsfrei wieder nach München zu reisen. Lewandowski und Sabitzer müssen mit Polen und Österreich am Montag nochmal ran, die Franzosen sind am Dienstag gefragt und Alphonso Davies spielt am Mittwoch nochmals mit Kanada. Bouna Sarr, der mit Senegal 2:0 gegen Kongo gewann, ist ebenfalls mit dem Nationalmannschaftsprogramm für dieses Jahr durch.

Jetzt zählt nur noch die Liga und die Champions League. Und wann das Quarantäne-Quintett wieder mitmischen darf und kann.