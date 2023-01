Bayern muss gegen Frankfurt auf Goretzka verzichten

Der FC Bayern muss im Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt ohne Leon Goretzka auskommen.

Wie Trainer Julian Nagelsmann erklärte, habe Goretzka Probleme an der Oberschenkel-Innenseite. "Bei längeren Pässen spürt er es ein bisschen. Da möchte ich kein Risiko eingehen", erklärte er. Der 27-Jährige habe am Freitag auch nicht trainiert, am kommenden Mittwoch im Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05 (20.45 Uhr) soll er aber wieder einsatzfähig sein.

Goretzka hatte bei den beiden 1:1-Remis in Leipzig und gegen Köln jeweils in der Startelf gestanden. Gegen den FC wurde der DFB-Akteur zur Pause allerdings ausgewechselt.

Der für ihn eingewechselte Ryan Gravenberch dürfte auch gegen Frankfurt zum Einsatz kommen, das ließ Nagelsmann durchblicken: "Er hat es sehr gut gemacht. Generell versuche ich immer, so einen Flow mitzunehmen. Es sieht danach aus", sagte er mit einem Grinsen.