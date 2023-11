"Manu ist komplett in seiner eigenen Liga"

Beim 0:0 des FC Bayern gegen Kopenhagen avancierte Manuel Neuer (37) überraschend zum Spieler des Spiels - und sprach später von Glück.

Am nächsten Samstag jährt sich für Manuel Neuer der folgenschwere Ski-Unfall, bei dem sich der Torhüter des FC Bayern im vergangenen Dezember so schwer am Bein verletzt hatte, dass er anschließend rund zehn Monate lang ausgefallen war.

Seit sieben Pflichtspielen steht Neuer inzwischen wieder zwischen den Pfosten des deutschen Rekordmeisters, und zu sagen, es ist, als wäre er nie weggewesen, ist vielleicht sogar noch ein kleines Understatement. Woche für Woche zeigt Neuer inzwischen all das, was ihn im Laufe seiner Karriere zum wohl besten Torhüter der Welt hat werden lassen - auch am Mittwochabend gegen Kopenhagen.

86 Minuten lang war der 37-Jährige im Grunde gar nicht geprüft worden, musste nach rund einer Stunde mal einen geht so gefährlichen Abschluss des Kopenhageners Elias Achouri um den Pfosten lenken, ansonsten aber vor allem warm bleiben bei eisigen Temperaturen in München. Bis zur 87. Minute, als der clever verteidigende Außenseiter aus Dänemark beinahe den Lucky Punch gesetzt hätte.

"Es ist mehr oder weniger Billard vor dem Tor"

"Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt", analysierte Neuer später selbst. "Weil wir ein bisschen schlafen bei der kurzen Ecke, die Flanke gar nicht verteidigen, und dann standen am zweiten Pfosten zwei Spieler von Kopenhagen blank. Es ist mehr oder weniger Billard vor dem Tor, da haben wir schon Glück gehabt." Kann man so sehen, tatsächlich war es jedoch Neuer, der mit zwei starken Paraden binnen Sekunden zur Stelle war. "Der kann schon noch bissl was", lobte Thomas Müller auf seine Art und Weise.

Neuer trug so dazu bei, dass zumindest eine der beiden Münchner Fabelserien in der Champions League bestandhielt, der FCB blieb auch im 39. Gruppenspiel hintereinander ungeschlagen, verpasste allerdings den 18. Sieg am Stück. Verschmerzbar angesichts des mal wieder problemlos erreichten Gruppensieges.

"Ich bin wieder richtig happy, dass ich dabei sein darf"

Und Neuer, der zusammen mit Sven Ulreich erst am Dienstag seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, genießt gerade jede Minute auf dem Platz. "Ich bin wieder richtig happy, dass ich dabei sein darf, dass die Mannschaft mich auch braucht. Ich merke, dass die sich freuen, dass ich da bin." Eine Einschätzung, die Leon Goretzka nur unterschreiben konnte: "Manu spielt fast seine ganze Karriere über in seiner eigenen Liga. Heute, was er da wieder gemacht hat, die Paraden … Der ist komplett in seiner eigenen Liga. Bei ihm liegt es nur daran, dass er jetzt fit bleibt, und dann ist er für mich der beste Torwart der Welt."

Lange überlegen musste Neuer laut eigener Aussage übrigens nicht, um das neue Arbeitspapier bei Bayern zu unterschreiben. "Wir haben ja noch ein schönes Spiel in München, wo wir in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen gemacht haben", meinte er am späten Mittwochabend. 2025 findet das Champions-League-Finale wieder in der Allianz-Arena statt.