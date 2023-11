Bayern macht's spannend - Bonn siegt deutlich - Alba verliert in Ludwigsburg

Champions-League-Sieger Bonn zerlegte am Sonntag Heidelberg; Aufsteiger Vechta schaffte es beinahe, die Bayern zu ärgern. Am Abend unterlag Alba bei den RIESEN Ludwigsburg.

Schwächephase abgehakt? Bayern München hat mit dem dritten Sieg innerhalb von acht Tagen die nächste starke Antwort gegeben. Die Münchner gewannen am Sonntag auch das schwierige Bundesliga-Spiel bei Rasta Vechta mit 85:81 (40:39) und zogen in der Tabelle mit dem starken Aufsteiger gleich. Ganz anders präsentierte sich Alba Berlin, das immer tiefer in eine Ergebniskrise abrutscht.

Zwar weist nun auch Alba eine Bilanz von 6:3 Siegen auf, doch bei den Hauptstädtern ist die Tendenz negativ: Bei den MHP Riesen Ludwigsburg gab es am Abend trotz einer Aufholjagd schlussendlich eine 79:87-Niederlage (34:47), wettbewerbsübergreifend war es die fünfte Niederlage in Serie.

Auf Augenhöhe mit den Bayern, Vechta und Alba rangiert Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn, der die MLP Academics Heidelberg mit 92:69 (52:33) in die Schranken wies. Dieses Quartett bildet die Verfolgergruppe - an der Tabellenspitze stehen die Chemnitz 99ers und Meister ratiopharm Ulm (beide 8:1).

Bayern bestimmte in Vechta nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte das dritte Viertel, geriet im Schlussabschnitt aber noch einmal gehörig unter Druck. In der Schlussphase verteilten die Münchner die Verantwortung auf mehrere Schultern: Carsen Edwards (24), Devin Booker (17), Sylvain Francisco (13) und Elias Harris (11) punkteten schließlich allesamt zweistellig.

München hatte am vergangenen Sonntag bereits das BBL-Duell mit Ludwigsburg (92:84) und unter der Woche in der Euroleague bei ASVEL Lyon-Villeurbanne (101:100 n. V.) gewonnen. Zuvor waren fünf von sechs Spielen seit Anfang November verlorengegangen.

Rasta Vechta - FC Bayern München 81:85

Rasta Vechta: Kuhse 20, Schwieger 15, Aminu 10, Reaves 10, Iwundu 9, Ferner 8, Aririguzoh 4, Williams 3, Grünloh 2

FC Bayern München: Edwards 24, Booker 17, Francisco 13, Harris 11, Giffey 5, Bonga 4, Brankovic 4, Weidemann 3, Weiler-Babb 2, Wimberg 2

Zuschauer: 3140

Walter Tigers Tübingen - EWE Baskets Oldenburg 93:84

Walter Tigers Tübingen: Ersek 18, Jackson 16, Boeheim 15, Darko-Kelly 14, Keppeler 9, Helmanis 6, Otto 6, Seric 6, Akobundu-Ehiogu 3

EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 20, Crandall 19, Izundu 13, Schoormann 12, Wank 10, Ogbe 4, Williams 4, Agbakoko 2

Zuschauer: 2995

Telekom Baskets Bonn - MLP Academics Heidelberg 92:69

Telekom Baskets Bonn: Flagg 19, Sengfelder 16, Pape 15, Fobbs 13, Griesel 10, Kirkwood 8, Frey 6, Udanoh 2, Watson Jr. 2, Turudic 1

MLP Academics Heidelberg: Würzner 12, Hundt 11, Coleman 10, Whaley 9, Lasisi 7, Kesteloot 5, Zipser 5, Carroll 4, Keßen 3, Vargas 3

Zuschauer: 6000

MHP Riesen Ludwigsburg - Alba Berlin 87:79

MHP Riesen Ludwigsburg: Buie 25, Graves 10, Childs 9, Edigin 9, Bähre 8, Hammond 8, Jacob Patrick 6, Bartolo 4, Lewis 4, Melson 4

Alba Berlin: Thiemann 29, Procida 14, Spagnolo 13, Wetzell 8, Delow 6, Koumadje 4, Nikic 2, Schneider 2, Samar 1

Zuschauer: 4000