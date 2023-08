Bayern macht Kabadayi zum Profi - und verleiht ihn samt Kaufoption an Schalke

Der FC Bayern München hat Yusuf Kabadayi (19) mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Die kommende Saison verbringt der Nachwuchsstürmer auf Leihbasis bei Schalke 04.

Yusuf Kabadayi spielt bereits seit der U 9 für den deutschen Rekordmeister und durchlief seit Sommer 2012 alle Jugendmannschaften. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der ehemalige U-19-Nationalspieler (sechs Einsätze, ein Tor) nach Unterzeichnung seines ersten Profivertrags bis zum Ende der Saison 2023/24 an den Zweitligisten Schalke 04 ausgeliehen. Wie die Schalker in ihrer Pressemitteilung offiziell mitteilten, besitzen die Königsblauen darüber hinaus eine Kaufoption.

"Yusi Kabadayi ist ein echtes Eigengewächs: Er ist gebürtiger Münchner und spielt seit elf Jahren bei uns", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FCB, zitiert: "Yusi ist schnell und abschlussstark, jetzt soll er auf Schalke seine ersten Schritte im Profifußball machen. Wir werden seine Entwicklung dort sehr genau verfolgen und wünschen ihm alles Gute.“

Kabadayi gehörte in der vergangenen Saison zum Kader der Amateure, lief dort in insgesamt 38 Regionalliga-Partien auf und erzielte dabei 13 Tore. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke", wird der Angreifer auf der S04-Website zitiert: "Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen." Nachdem Kabadayi zunächst für die türkischen U-Nationalmannschaften aufgelaufen war, entschied er sich ab der U 18 für den DFB.

Reis: "Kombiniert robusten Körper mit guter Technik und großer Torgefahr"

Thomas Reis freut sich, dass der neue Stürmer seine Möglichkeiten deutlich erweitert. "Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr", lobt der Schalker Cheftrainer: "Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben."

André Hechelmann sprach von "beständigen Bemühungen um Yusuf", die sich ausgezahlt hätten. Schalkes Sportdirektor glaubt, dass der "talentierte Junioren-Nationalspieler mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie passt. Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird."

Das zweite Saisonspiel, gleichzeitig das erste in der heimischen Arena, bestreiten die Schalker am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Kaiserslautern.