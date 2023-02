Bayern-Leihgabe Tillman im Interview: "Mir wurde oft das Beispiel Kimmich genannt"

Im Interview mit dem kicker spricht Malik Tillman (20) über seine Leihe vom FC Bayern zu den Rangers, Ratschläge aus München - und er klärt den "Skandal" von Sonntag auf.

kicker: Herr Tillman, wir müssen mit dem Spiel am vergangenen Sonntag anfangen …

Malik Tillman (20): (lacht) Okay …

Den Such-Ergebnissen bei Google zufolge haben Sie im Pokal gegen Zweitligist Partick Thistle ein "Skandal-Tor" zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielt. Was war da los?

Es war so, dass ich gefoult und behandelt wurde und nicht mitbekommen habe, dass mein Teamkollege Antonio Colak den Ball anschließend ins Aus gespielt hatte. Als die anderen dann eingeworfen haben, dachte ich, es geht ganz normal weiter. Und für mich sah es auch nicht so aus, als würde der Verteidiger den Ball zu uns rüber schlagen wollen. Deshalb habe ich ihm den Ball abgenommen und das Tor gemacht.

Unmittelbar nach dem Tor sind zahlreiche Gegenspieler auf Sie losgegangen.

Dann war mir auch klar, dass irgendwas nicht stimmte. Meine Mitspieler haben es mir erklärt.

An sich wollte ich mit diesen Spielern nichts mehr zu tun haben. Malik Tillman über die Partie gegen Patrick Thistle

Gab es im Nachgang der Partie noch die Möglichkeit, das Missverständnis aus dem Weg zu räumen?

Wir haben sie ja direkt das Tor zum 2:2 schießen lassen, damit war es für mich geklärt. Und wir haben das Spiel ja noch "fair" gewonnen. An sich wollte ich mit diesen Spielern aber nichts mehr zu tun haben, weil sie, als sie alle auf mich zugelaufen kamen, menschlich nicht ganz korrekt gehandelt haben. Also was da so gesagt wurde.

Unterm Strich steht dennoch Ihr neuntes Pflichtspieltor in dieser Saison für die Rangers. Wie fällt ihr Zwischenfazit nach über einem halben Jahr in Glasgow aus?

Ich bin gut gestartet, habe in der Champions League Erfahrungen sammeln dürfen und dann leistungsmäßig ein bisschen nachgelassen. Jetzt, unter dem neuen Trainer, genieße ich den Fußball wieder mehr, spiele meine Qualitäten aus, mache das, was ich kann. Und versuche, dem Team bestmöglich zu helfen.

War es also der richtige Schritt, den FC Bayern zumindest vorübergehend zu verlassen?

Ich bin hergekommen, um auf höchstmöglichem Niveau zu spielen und so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Das klappt bisher ganz gut, deswegen würde ich schon sagen, dass es ein guter Schritt war.

Wenn wir auf den vergangenen Sommer zurückblicken: Wann wussten Sie, dass es bei Bayern schwer werden würde, auf ausreichend Spielzeit zu kommen?

Mir war immer klar, dass es bei Bayern schwer wird. Es ist halt Bayern München, die können sich ja auch jeden Spieler kaufen. Da spielt man immer mit dem Gedanken, dass man vielleicht auf eine Leihe geht oder sogar ganz weg. Ich habe mich viel mit den Co-Trainern unterhalten, die haben mich von Beginn an gefragt, was denn in dieser Saison so mein Ziel wäre. Denen habe ich auch gesagt, dass ich spielen will. Auf einem hohen Niveau.

Haben Sie sich vor dem Wechsel nach Glasgow nochmal mit Julian Nagelsmann ausgetauscht?

Wir haben uns nochmal kurz unterhalten und verabschiedet. Und er hat mir mitgegeben, was ich verbessern kann - oder sollte.

Trainierten zusammen in München: Malik Tillman (li.) und Joshua Kimmich. FC Bayern via Getty Images

Und das wäre?

Es ging in Richtung Mentalität. Mir wurde oft das Beispiel Joshua Kimmich genannt, dass ich mir da eine Scheibe abschneiden kann. Dass ich immer zu hundert Prozent auf dem Platz und aufmerksam sein soll. Und die Bälle fordern, weil das Spiel mit dem Ball eine meiner Stärken ist. Und die Defensive könnte für einen Offensivspieler noch ein bisschen besser sein. (grinst)

Warum fiel die Wahl auf die Rangers?

Weil ich sie zum Beispiel letztes Jahr in der Europa League verfolgt habe, da sind sie ja bis ins Finale gegen Frankfurt gekommen. Dazu gab es hier die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Und hier sind wir mit Celtic die beste Mannschaft. Außerdem kann ich mit der schottischen Härte nochmal eine Komponente in mein Spiel bringen, die ich so vorher gar nicht kannte.

In Glasgow ging es gut los, mit einem wichtigen Tor in den Champions-League-Play-offs gegen St. Gilloise und einem Assist zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer in Eindhoven. Wie verändert das die eigene Wahrnehmung für einen so jungen Profi?

Wenn man von Bayern München kommt und regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert hat, weiß man, dass man zumindest ein bisschen was kann. Aber ich muss auch sagen, dass mir das Team sehr gut geholfen hat, dass ich so früh gut reinkommen konnte. Fußball hat viel mit dem Kopf zu tun. Wenn man mit seinen eigenen Leistungen zufrieden ist, steigt das Selbstvertrauen natürlich automatisch.

Wir hatten vor jedem Spiel Angst, dass wir wieder so hoch verlieren. Malik Tillman zur verkorksten Champions-League-Gruppenphase

In der Champions League zahlte Ihre Mannschaft dafür viel Lehrgeld, legte die schlechteste Gruppenphase der Historie hin.

Das war mit Ajax, Napoli und Liverpool eine gute Gruppe, aber ich glaube, wir hatten zu viel Respekt vor den Gegnern. Wir haben das erste Spiel gegen Ajax gleich 0:4 verloren, danach hatten wir vor jedem Spiel Angst, dass wir wieder so hoch verlieren. Das war immer in unseren Köpfen, da konnten wir gar nicht zeigen, was wir normalerweise können.

Nach fast genau einem Jahr im Amt musste Trainer Giovanni van Bronckhorst im November seinen Posten räumen. Wurde ihm das Abschneiden in der Königsklasse zum Verhängnis?

Ja, aber auch in der Liga haben wir nicht immer unseren Standard erreicht. Ich glaube, dass der sportlichen Leitung die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, nicht passte. Das war zu defensiv, von uns werden Tore erwartet.

Sein Nachfolger Michael Beale, einst Assistent unter Steven Gerrard, hat als Rangers-Trainer noch kein Pflichtspiel verloren. Was macht er besser als van Bronckhorst?

Er lässt unter anderem offensiveren Fußball spielen. Ich würde sagen, dass er und seine Assistenten uns mehr auf Gegner vorbereiten. Wir haben ein besseres Grundgefühl, wie wir in ein Spiel reingehen.

Ist die Meisterschaft bei neun Punkten Rückstand auf den Erzrivalen Celtic noch ein realistisches Ziel?

Wir spielen noch zweimal gegen sie. Wenn wir so weitermachen, müssen wir jedes Spiel gewinnen. Wer weiß, jeder kann mal Punkte liegenlassen.

Sie haben in den vergangenen acht Pflichtspielen fünf Treffer erzielt, mal als Rechtaußen, mal im zentralen Mittelfeld. Auf welcher Position sehen Sie sich?

Ich spiele meistens auf der rechten Acht, der Trainer gibt mir nach vorne gewisse Freiheiten. Ich bin eine Mischung aus einem Zehner und einem Achter. Ich habe unter dem neuen Trainer nochmal einen großen Schritt in Richtung Acht gemacht, weil ich defensiver denke und das Verständnis für unser Pressing habe.

Werden diese Leistungen beim FC Bayern wahrgenommen?

Zum einen hoffe ich es, zum anderen weiß ich es. Dino (Toppmöller, Co-Trainer, d. Red.) und Xaver (Zembrod, Co-Trainer) schreiben mir hier und da, Marco Neppe (Technischer Direktor) auch. Deshalb weiß ich, dass sie das verfolgen.

Zuletzt sorgte vor allem die fehlende Kommunikation zwischen den Bayern und Alexander Nübel in Monaco für Aufsehen. Hat sich Nagelsmann bei Ihnen mal gemeldet?

Nein, aber das ist auch, glaube ich, nicht seine Aufgabe.

Die Rangers besitzen am Ende der Saison eine Kaufoption für Sie. Würden Sie lieber bleiben oder in München einen neuen Anlauf nehmen?

Ich will einfach so viel wie möglich spielen. Es ist mir nicht egal, aber relativ egal, wo das sein wird. Ich fühle mich hier wohl, sehr sogar. Ich bringe meine Leistungen, die denen hier bei den Rangers, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es denen bei Bayern ganz gut gefällt. Deswegen … Ausgang offen.