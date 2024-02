Bayern-Leihgabe Krätzig dreht bei der Austria weiter auf

Gerade einmal elf Tage ist der junge Deutsche bei Austria Wien unter Vertrag, stand dabei schon zwei Mal in der Startelf und durfte sich auch schon über zwei Scorerpunkte freuen.

Zweites Spiel, zweiter Scorerpunkt - Frans Krätzig braucht keine Anlaufzeit, um bei der Wiener Austria durchzustarten. Die Bayern-Leihgabe durfte sich schon bei seiner Premiere gegen Hartberg nach nur 13 Minuten über seinen ersten Assist freuen. Bei seinem zweiten Einsatz für die Veilchen benötigte er gerade einmal 43 Minuten für seinen Premierentreffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am 2:1-Sieg gegen Altach.

Dabei ließ der Linksfuß zwei Gegenspieler technisch fein ins Leere laufen und vollendete flach ins lange Eck zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung, Altach-Goalie Schützenauer war chancenlos. "Es war ein unglaublicher Kampf. Das ist die Definition von einem Arbeitssieg", kommentierte der Deutsche das Spiel bei "sky" und meinte zu seinem Treffer: "Ich ziehe zwei Spieler und muss irgendwie durch, ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Der Kontakt war gut, glücklich, aber gut."

Beim 21-Jährigen jagt ein Highlight das nächste. Schon in der kommenden Woche steht das Wiener Derby gegen Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) an. "Das ist eines der wichtigsten Spiele, ich freue mich sehr darauf. Jeder hier erzählt mir - nächste Woche, das ist das Spiel des Jahres. Ich bin brutal gespannt und habe eine brutale Vorfreude."

Die Hütteldorfer haben dem Shootingstar der Austria in den letzten beiden Spielen wohl ziemlich genau auf die Füße geschaut und werden alles daran setzen, dass der Deutsche seinen Höhenflug im Allianz Stadion nicht fortsetzen kann. Dieser verspricht aber schon: "Ich weiß nicht was kommt. Ich hoffe erst einmal auf einen Sieg für uns. Ich werde mein Bestes geben und dann schauen wir was rauskommt."