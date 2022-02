Bayern-Kapitän Neuer absolviert Lauftraining

Manuel Neuer macht Fortschritte. Der Kapitän des FC Bayern drehte am Montag erste Laufrunden an der Säbener Straße.

"Servus, Manu", wurde Neuer via Twitter vom FC Bayern begrüßt. Dazu posteten die Münchner ein kurzes Video, das den Keeper beim Lauftraining zeigt.

Unmittelbar nach der Partie gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar hatte sich Neuer einer OP am rechten Knie unterzogen. Bei seinem bis dato letzten Auftritt stellte er einen Rekord ein, da er mit seinem 310. Sieg in der Bundesliga zu Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn als Spieler mit den meisten Bundesligasiegen aufschloss.

Bei den Partien in Bochum (2:4), in der Champions League in Salzburg (1:1) und am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) stand jeweils Ersatzmann Sven Ulreich im Tor. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ist der FCB bei Eintracht Frankfurt gefordert.