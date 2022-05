Bayern-Kandidat Mané kündigt Entscheidung an

Während Mohamed Salah (29) sich zumindest für die neue Saison klar zum FC Liverpool bekannt hat, lässt Teamkollege Sadio Mané (30) alles offen.

"Ob ich bleibe oder nicht, werde ich nach der Champions League beantworten", sagte der Offensivmann "Sky Sports" in England über seine Zukunft. Am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet er mit den Reds in Paris das Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

Mané, der 2016 für rund 40 Millionen Euro vom FC Southampton nach Liverpool gewechselt war und unter Trainer Jürgen Klopp fast alles gewonnen hat, ist unter anderem beim FC Bayern Thema. Auch mit Paris St. Germain wird er in Verbindung gebracht.

Der amtierende Afrika-Cup-Sieger mit dem Senegal kann offensiv auf nahezu allen Positionen spielen. In der abgelaufenen Premier-League-Saison traf er in 34 Einsätzen 16-mal, in der Champions League steht er bei fünf Treffern in zwölf Spielen.

Wie bei Salah endet sein aktueller Vertrag im Sommer 2023. Klopp würde ein Wechsel in beiden Fällen wehtun. Unlängst bezeichnete er Mané als "Maschine" und "fantastischen Weltklassespieler".