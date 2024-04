Bayern-Kandidat Emery verlängert langfristig bei Aston Villa

Nach Bundestrainer Julian Nagelsmann ist der nächste Bayern-Kandidat aus dem Rennen: Unai Emery unterzeichnete bei Aston Villa am Dienstag einen neuen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027.

Der kicker hatte Unai Emery bereits am 21. Februar exklusiv als Trainer-Kandidaten beim FC Bayern enthüllt, eine Unterhaltung zwischen Münchner Verantwortlichen und dem Spanier fand auch statt. Doch der 52-Jährige hat sich auf einen Verbleib bei Aston Villa festgelegt.

Wie der Verein am Dienstagnachmittag mitteilte, hat Emery beim Premier-League-Vierten einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet. Die beiden ehrgeizigen Eigentümer Nassef Sawiris und Wes Edens halten damit ihren Erfolgstrainer langfristig. Das Duo soll überzeugt sein, dass Emery gar eine Ära prägen könne wie einst Sir Alex Ferguson bei Manchester United, das berichtet The Athletic.

"Das Management und ich teilen die Vision der Eigentümer", wird Emery am Dienstag in einem Vereinsstatement zitiert. Er kündigte an: "Wir werden daran arbeiten, besser und besser zu werden. Und wir werden uns gegenseitig fordern. Ehrgeiz ist bereits das Motto dieses Projekts und muss es immer bleiben."

Emery hatte den FC Villarreal im Oktober 2022 Hals über Kopf verlassen, um erneut in der Premier League ein Engagement anzunehmen. Bei Arsenal waren seine knapp eineinhalb Jahre jäh geendet. In Birmingham aber schlug Emery als Nachfolger des geschassten Steven Gerrard voll ein. Der vorherige Abstiegskandidat landete noch auf Premier-League-Platz sieben und zog in die Conference League ein.

Emery weiß, wie Europa geht

In diesem Wettbewerb sind die Villans bereits bis ins Halbfinale vorgedrungen. Auch dort sind sie gegen Olympiakos Piräus Favorit. Der Traum vom ersten europäischen Titel seit 1982, er lebt. In der Liga liegt Villa mit 60 Punkten nur hinter Arsenal, Liverpool sowie ManCity und hat aktuell sechs Zähler Vorsprung auf Tottenham Hotspur - die Nordlondoner haben allerdings zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Die Wahrscheinlichkeit ist dennoch hoch, dass Villa in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen wird. In 77 Spielen als Villa-Coach holte Emery im Schnitt 1,9 Punkte. Und wie man auch europäische Titel holt, weiß er zu gut: Emery gewann mit Sevilla und Villarreal insgesamt viermal die Europa League.

msc