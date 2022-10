Bayern-Jubel dank Stanway: "Müssen aufhören, die Spiele so zu gestalten"

Der Grund für den späten Auswärtserfolg bei Benfica Lissabon in der Women's Champions League war für Bayerns Matchwinnerin Georgia Stanway die geschlossene Mannschaftsleistung. Ihr Trainer übte auch leise Kritik.

"Ich bin sehr glücklich. Das war ein wichtiger Sieg für uns", wird FCB-Trainer Alexander Straus auf der vereinseigenen Website zitiert, ganz zufrieden schien der Norweger aber nicht zu sein: "Wir müssen aufhören, die Spiele so zu gestalten. Denn eigentlich müssen wir das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entscheiden, aber gehen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause."

Der FCB lag bis zur 67. Minute mit 0:2 hinten, kam dann durch Tore von Maximiliane Rall und Stanway zum Ausgleich. Beinahe hätten die Portugiesinnen die Partie doch noch für sich entschieden, aber in der Nachspielzeit entschärfte Bayerns Torhüterin Maria Grohs einen Elfmeter - ehe fünf Minuten später Stanway auf der anderen Seite zum 3:2-Sieg traf.

Dass neben der eigenen Leistung auch der Gegner einen Anteil daran hatte, dass sich die Münchnerinnen schwer taten, war für Sarah Zadrazil nicht verwunderlich: "Wir wussten, dass Benfica ein gutes Team ist, und sie haben uns einen harten Kampf geboten."

Straus erläuterte, dass die eingewechselten Spielerinnern wichtige Faktoren waren, um am Ende doch siegreich die Heimreise antreten zu können. Auch Matchwinnerin Stanway richtete lobende Worte an ihre Mitspielerinnen: "Wir sind zusammengestanden, haben uns gewehrt und uns mit drei Punkten belohnt - das zählt."