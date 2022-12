"Bayern ist nicht die wichtigste Mannschaft des Landes"

Karl-Heinz Rummenigge will als Mitglied der neuen DFB-Arbeitsgruppe auch die Stimmung im Land ändern - und erinnert an das Jahr 2000.

Karl-Heinz Rummenigge gehört zur prominent besetzten fünfköpfigen DFB-Arbeitsgruppe, die DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit Blick auf die Heim-EM 2024 bei sportlichen Fragen beraten soll - allen voran bei der Suche nach mindestens einem Nachfolger für Oliver Bierhoff.

Rummenigge will gleichzeitig dabei helfen, die Stimmung rund um die deutsche Nationalelf wieder zu verbessern. "Die wichtigste Mannschaft des Landes ist nicht Bayern München, sondern die Nationalelf", sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern der "Bild". Dabei ist ihm auch die laufende WM in Katar eine Lehre.

"Die deutschen Fans tragen das Trikot momentan fast beschämt"

"Ich kenne von meinen 95 Länderspielen das unbeschreibliche Gefühl, die Nationalhymne zu hören. Aber während in Katar die argentinischen Fans mit Stolz das Trikot ihres Teams tragen, wirken die Fans unserer Nationalelf in Deutschland momentan eher ablehnend und fast beschämt. Das gilt es zu ändern. Und darum ist es für mich selbstverständlich, der Bitte von Bernd Neuendorf und Aki Watzke nachzukommen, zu helfen", so Rummenigge.

Der 67-Jährige wünscht sich 2024 eine Euphorie wie bei der Heim-WM 2006. "Das schaffen wir nur, wenn im Fußball an einem Strang gezogen wird. Wir brauchen niemanden, der sich als Retter aufspielt, sondern ein Team, das loyal und harmonisch zusammenarbeitet. Die Maßnahmen unseres Gremiums sollten nicht von Quantität, sondern von Qualität geprägt sein."

"Vielleicht würde uns etwas mehr Demut gut zu Gesicht stehen"

Einen Rat hat Rummenigge schon jetzt an den DFB: "Wir sind bei den vergangenen drei Turnieren mit dem Anspruch angetreten, jeweils den Titel zu gewinnen. Das ging gehörig schief. Vielleicht würde uns nach diesen Erfahrungen etwas mehr Demut und ein konzentrierter Fokus auf den Fußball gut zu Gesicht stehen. Beim DFB gab es zuletzt zu viele Nebenkriegsschauplätze. Dazu gehört auch, dass die Politik die politischen Probleme löst und dies nicht auf den Sport abgewälzt wird."

Er habe die Rolle auch angenommen, um Bundestrainer Hansi Flick zu unterstützen, so Rummenigge. Und weil er vor 22 Jahren gute Erfahrungen mit einer ähnlichen Arbeitsgruppe gemacht habe: "2000 gehörte ich ja auch der Task Force mit Uli Hoeneß, Rudi Völler und Reiner Calmund an. Das war damals der Schulterschluss zwischen Bundesliga und DFB - und die Basis für viele erfolgreiche Turniere."