"Bayern ist gefürchtet - keiner will gegen sie spielen"

ManCity gegen Bayern, Real gegen Chelsea, Benfica gegen Inter, Milan gegen Neapel. Deutschlands dreimaliger Fußballer des Jahres Michael Ballack blickt im kicker mit großer Vorfreude auf die Viertelfinals der Königsklasse - er sorgt sich aber auch um die Zukunft verschiedener Wettbewerbe.

Michael Ballack hat für Kaiserslautern, Leverkusen und Bayern in der Bundesliga gespielt - in England lief er für den FC Chelsea auf. Getty Images

Er nimmt kein Blatt vor den Mund gilt als ausgewiesener Experte im internationalen Fußball. Michael Ballack hat in der Premier League für Chelsea und in der Bundesliga u.a. für den FC Bayern gespielt, gerade das Duell Manchester City gegen den deutschen Rekordmeister aus München, das Duell Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel, hat es ihm deshalb angetan. "Ich bin ein Fan von Pep. Er hat alles, was ein Top-Coach braucht", schwärmt Ballack im großen Interview der kicker-Dienstagsausgabe vom Spanier.

Der heutige DAZN-Experte sieht aber eine große Chance für die Münchner: "Sie müssen sich im übergeordneten Sinn nicht nach City richten. Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb. Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen."

Im Mittelpunkt des Knaller-Spiels steht natürlich auch Tormaschine Erling Haaland, der den Münchnern vor seinem Wechsel nach England einen Korb gab. "Haaland war der, der City gefehlt hat - als ihr Plan B und als Kontrast zum ewigen Kurzpassspiel. Er ist ein absoluter Gewinn."

Als ebensolcher hat sich auch Roger Schmidt für Benfica Lissabon erwiesen. Der kam vor der Saison von der PSV Eindhoven nach Portugal und stürmt mit Benfica seitdem durch die eigene Liga und die Champions League. Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen formte Europas wohl größte Fußball-Überraschung. "Er hat Qualität, Selbstbewusstsein. Er ist von sich überzeugt, das muss er auch sein, wenn er sich bei großen Klubs durchsetzen will. Er hat aufgrund seiner Stationen noch nicht den ganz großen Namen, aber es spricht für ihn, dass er anerkannt ist, vor allem im Ausland", lobt Ballack den neben Tuchel zweiten deutschen Trainer im Viertelfinale der Königsklasse. "Rogers Weg überrascht mich nicht. Der nächste Schritt wäre für ihn, etwas mit diesem Klub zu gewinnen, für sich selbst Werbung zu machen. Aber er weiß eben, was er an Benfica hat und dass er dort etwas schaffen kann. Wenn er das nachweist, können auch die Angebote absoluter Top-Klubs kommen."

Weniger ins Schwärmen gerät Ballack, wenn es um die die Aufblähung der Champions League mit immer mehr Klubs geht. "Dieser Modus wird dem Fußball ebenso wenig guttun wie eine WM mit 48 Teams. Das 'Produkt Fußball' - wir reden über ein Premiumprodukt, da müssen die Besten spielen - wird immer mehr aufgeweicht, und damit auch die Qualität“, findet der 46-Jährige. "Die Verbände müssen aufpassen, dass sie ihr Produkt stärken."

Im großen Interview in der Dienstagsausgabe des kicker (ab 22 Uhr auch digital abrufbar im eMagazine) spricht Michael Ballack über mögliche Setzlisten in der Königsklasse und die Super League, über Bayerns Neuzugang Joao Cancelo und Robert Lewandowski, über den VAR, die totale Überwachung des Fußballs und vieles mehr.