Bayern intensiviert Werben um Kane

Harry Kane ist die Wunschlösung der Bayern für die vakante Stelle im Sturmzentrum. Die Verhandlungen mit Tottenham ziehen sich aber, dennoch überwiegt Optimismus an der Säbener Straße - nun wurde offenbar ein weiteres Angebot in London hinterlegt.

Wie "Sky" am Sonntag berichtete, sollen die Münchner ein zweites Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Kane abgegeben haben. Nun liegt der Ball also wieder bei den Spurs, deren Boss Daniel Levy den englischen Nationalstürmer zwar gerne halten würde, allerdings auch wissen dürfte, dass der 29-Jährige seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mangels fehlender Titelperspektiven nicht verlängern dürfte.

Ohnehin hat Kane längst sein Ja zu einem Wechsel nach München gegeben. Beim FC Bayern ist man optimistisch, hofft darauf, den Deal mit Geduld und Beharrlichkeit über die Bühne zu bringen.

Schließlich dürfte auch Geschäftsmann Levy lieber einen üppigen Transfererlös einstreichen als seinen Star im kommenden Jahr ablösefrei ziehen lassen zu müssen - das dürfte bei den Engländern mit ihrem 86-jährigen Haupteigentümer Joe Lewis zudem kaum vermittelbar sein.

Ein erstes Angebot der Münchner über umgerechnet 70 Millionen Euro hatte Levy Ende Juni abgelehnt. Der 61-Jährige ist dafür bekannt, dass er sich nicht in die Karten schauen lässt, so gut wie nie Preise nennt oder auch kurz vor Ende von Verhandlungen noch einmal für alle Beteiligten völlig überraschend die Parameter ändert.

Genauso dafür, dass er große Transfers gerne lange hinauszieht: Bis zum vorletzten Tag oder gerne auch bis zum Deadline-Day, wie einst 2013 bei Gareth Bale, den er für die damalige Rekordsumme von 101 Millionen Euro an Real Madrid verkaufte.

Am Samstag reisen die Münchner jedenfalls ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee. Dass Kane diese Reise mitmacht, erscheint derzeit als unwahrscheinlich.