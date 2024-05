Bayern in Stuttgart ohne de Ligt und Musiala - Kims neue Chance

Nach und vor Madrid erwartet den FC Bayern am Samstag das Bundesliga-Spiel in Stuttgart. Mit einer gänzlich anderen Aufstellung.

24 Stunden, nachdem die Bayern-Spieler vor der Südkurve in der Allianz-Arena klatschten und sich Mut machten fürs Rückspiel gegen Real Madrid, hat Borussia Dortmund mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain dafür gesorgt, dass dem Bundesliga-Spiel am Samstag zwischen Stuttgart und Bayern eigentlich keinerlei gravierende Bedeutung zukommt.

Der VfB ist seit Mittwochabend sicher für die Champions League qualifiziert, die Münchner waren es schon vorher. Und weil Letztgenannte am Mittwoch schon wieder in Madrid ranmüssen und ums Final-Ticket für das Wembley Stadium kämpfen, wird Trainer Thomas Tuchel in Stuttgart ganz sicher kein Risiko eingehen.

Tuchel: "Werden ein paar Spielern die Möglichkeit geben, ihren Rhythmus zu kriegen"

"Wir werden ein paar Spielern die Möglichkeit geben, ihren Rhythmus zu kriegen. Wir werden ein paar Spieler natürlich auch rausnehmen und uns erlauben, den Belastungsrhythmus an den Mittwoch anzupassen", verriet der Trainer am Freitag. "Was uns nicht aus der Verantwortung entlässt, dass die, die spielen, Gas geben und sich wehren."

Matthijs de Ligt hatte sich vergangene Woche gegen Frankfurt (2:1) eine Innenbandverletzung zugezogen und das Hinspiel gegen Madrid von der Tribüne aus verfolgt. Der niederländische Abwehrspieler wird auch in Stuttgart pausieren, könnte aber eine Option werden fürs Bernabeu. "Der Plan ist, dass er am Sonntag ins Training einsteigt", erklärte Tuchel.

Leroy Sané hat sich wieder mal rechtzeitig fit bekommen für die Königsklasse, sein erstes Tor seit Oktober erzielt und könnte nun erstmals seit Ende März gegen Dortmund (0:2) auch wieder in der Liga auflaufen. "Wir werden die Minuten managen", so Tuchel. Mitreisen soll Sané aber. In der Halbzeitpause gegen Real hatte der 28-Jährige auf Tuchels Halbzeit-Ansprache verzichtet und sich fast durchgehend warm gehalten auf dem Rasen, um die Schmerzen am Schambein nicht wieder ausbrechen zu lassen.

Upamecanos Einsatz ist noch offen

Min-Jae Kim wird nach seinem Albtraum-Auftritt gegen Real mit "hoher Wahrscheinlichkeit" wieder spielen, beim zuletzt angeschlagenen Dayot Upamecano muss das Abschlusstraining abgewartet werden. "Es kann sein, dass nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung stehen", erläuterte Tuchel.

In München bleibt neben de Ligt auch Jamal Musiala, der genau wie Leon Goretzka am Donnerstag nur individuell trainiert hatte und nach seiner Sehnenreizung erst am Sonntag wieder mit der Mannschaft mitmischen soll.