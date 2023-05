Bayern in Feierlaune: "Der Tag ist noch lange nicht vorbei"

Mit einem furiosen 11:1 gegen Turbine Potsdam hat sich der FC Bayern München den Meistertitel gesichert. Nach dem Abpfiff herrschte Party-Stimmung am Bayern-Campus.

Von wegen Druck: Nachdem der FC Bayern München es am vergangenen Spieltag beim 0:0 gegen Leverkusen verpasst hatte, den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte vorzeitig perfekt zu machen, antworteten die Bayern im Saisonfinale furios. Mit einem 11:1, dem höchsten Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte, gegen Turbine Potsdam, sicherten sich die Münchnerinnen nach dem gestrigen Bundesliga-Titel der Männer, auch die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga.

"Wir wollten heute aufs Feld gehen und ein Feuerwerk abliefern", erklärte eine überglückliche Sarah Zadrazil den Ansatz der Bayern nach dem Abpfiff in München am Mikrofon von "Magenta-Sport". Erst recht, weil man nach dem enttäuschenden Ergebnis der letzten Woche "etwas Wut im Bauch" gehabt habe.

Rech: "Haben uns das verdammt nochmal erarbeitet"

Den Plan, ein Feuerwerk auf dem Rasen des FC Bayern Campus abzubrennen, setzten hochmotivierte Münchnerinnen auch von der ersten Spielminute an bestens um. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da lag der FCB auch schon durch Saki Kumagai vorn, in der Folge zeigten sich die Bayern eiskalt. Nach 45 Minuten ging es mit einem Spielstand von 7:0 in die Kabinen, nach den vollen 90 Minuten war der Titel dann perfekt.

Dass dieser, nach dem Umbruch im Sommer nicht wirklich in den Sternen gestanden hatte, gab Münchens sportliche Leiterin Bianca Rech zu. "Wir hätten nicht zwingend damit gerechnet, aber wir haben uns das verdammt nochmal erarbeitet", erklärte die ehemalige Nationalspielerin enthusiastisch. Und diesen wolle man nun auch gebührend feiern, wie Carolin Simon, Torschützin des zwischenzeitlichen 8:0, freudig erklärte. "Wir haben heute einen richtig geilen Tag erlebt und der ist noch lange nicht vorbei", so die 30-Jährige.

Nach den Feierlichkeiten im Stadion werde am Marienplatz gefeiert, verriet Zadrazil, wohin es im Anschluss gehe, müsse sich zeigen. Danach beginnt für die Münchnerinnen dann die Sommerpause, in der Bundesliga rollt der Ball erst ab dem 15. September wieder.