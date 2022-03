Bayern im Viertelfinale wohl wieder mit Davies und Goretzka

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Dort werden sich die Personal-Optionen voraussichtlich erweitern.

Als Vorsichtsmaßnahme erklärte Trainer Julian Nagelsmann am späten Dienstagabend die verhältnismäßig frühe Auswechslung von Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler war im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen RB Salzburg zur Pause in der Kabine geblieben, nachdem er für den 4:0-Halbzeitstand gesorgt hatte. Bouna Sarr übernahm dessen Position auf der rechten Außenbahn.

Genau wie Gnabry verließ auch Kingsley Coman den Platz mit leichten muskulären Problemen, nach etwas mehr als einer Stunde kam für ihn Eric Maxim Choupo-Moting in die Partie. Das Flügel-Duo steht nach Stand der Dinge nicht auf der Kippe für das knifflige Auswärtsspiel in Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Bei Davies werde es "von Woche zu Woche besser"

Dort werden Leon Goretzka, Alphonso Davies und Corentin Tolisso ebenso nicht mitwirken können, zum derzeit verletzten Trio verkündete Nagelsmann nach dem 7:1-Sieg allerdings gute Nachrichten. Tolisso kehrt nach seinem Muskelfaserriss kommende Woche ins Teamtraining zurück.

Ganz so weit sind Goretzka und Davies noch nicht, für das nun erreichte Viertelfinale der Champions League aber wieder ein Thema. Bei Goretzka, der seit Anfang Dezember wegen Patellasehnenproblemen kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, "gehe ich schon davon aus", sagte Nagelsmann über einen möglichen Einsatz am 5. oder 6. April. "Wenn der Verlauf jetzt so weitergeht."

Bei Davies falle die Prognose aufgrund der leichten Herzmuskelentzündung etwas schwieriger aus, doch auch der Kanadier wird in rund einem Monat wohl wieder bereitstehen. "Unser Internist hat mir mitgeteilt, dass es von Woche zu Woche besser wird. Und dass er sicherlich auch bald wieder eingreifen kann."