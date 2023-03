Bayern im Form-Check: Mit neuer Souveränität ins Halbfinale

Mittendrin im Meisterschaftsrennen, der Traum vom großen Wurf in der Champions League lebt: Der FC Bayern geht das Viertelfinale gegen Arsenal voller Vorfreude an. Die Münchnerinnen im Form-Check.

Es war am 23. Oktober vergangenen Jahres, als Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg mit 1:2 unterlag. Die Niederlage vor fast 22.000 Zuschauern in der Volkswagen-Arena war verdient. Zu viele Spielerinnen des letztjährigen Vizemeisters blieben unter ihren Möglichkeiten. Der VfL Wolfsburg zog in der Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung davon.

Im März 2023 ist die Situation eine andere - und das liegt auch daran, dass die Bayern nach der Niederlage im Oktober eine Siegesserie gestartet haben: Zehn Liga-Partien gewannen die Münchnerinnen in Folge und mussten dabei lediglich gegen den SV Meppen sowie Eintracht Frankfurt ein Gegentor hinnehmen. Insgesamt haben die Bayern in dieser Saison erst vier Gegentreffer in 15 Spielen kassiert - das sind vier weniger als Klassenprimus Wolfsburg.

Für uns ist einiges möglich in diesem Jahr. Sarah Zadrazil

Die Bayern-Defensive ist stabil, trotz unterschiedlicher Besetzungen im Laufe dieser Spielzeit und der Verletzung von Giulia Gwinn. Die Nationalspielerin zog sich im Oktober einen Kreuzbandriss zu. Zur defensiven Stabilität trägt auch die Doppelsechs mit Europameisterin Georgia Stanway (kam im Sommer von Manchester City) und der Österreicherin Sarah Zadrazil bei. Die "Abteilung Sicherheit" hat sich in den vergangenen Monaten immer besser eingespielt und ist in der entscheidenden Saisonphase mit Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal der große Trumpf des FC Bayern.

Leichter Favorit gegen Arsenal

Und die Offensivabteilung kommt immer besser in Schwung. Mittelstürmerin Lea Schüller war in dieser Spielzeit schon neunmal erfolgreich, Klara Bühl traf zuletzt beim 5:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln doppelt und auch Lina Magull, Maximiliane Rall und Sydney Lohmann sorgen für Torgefahr.

Die Bayern spielen zwar nicht immer die Sterne des Südens vom Himmel, haben aber eine Souveränität erlangt, die sie in den Vorjahren nicht an den Tag gelegt haben. "Für uns ist einiges möglich in diesem Jahr", ist Zadrazil überzeugt. Ins Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal geht der Bundesliga-Zweite als leichter Favorit.