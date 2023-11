Bayern II und Copado: Endlich angekommen?

Während für den Großteil der Liga bereits die Winterpause angebrochen ist, stehen die Bayern-Amateure noch vor einer anstrengenden Woche. Die U 23 will dabei ordentlich Boden gut machen - auch mit Hilfe eines gebürtigen Münchners, für den die Regionalliga aber nur Zwischenstation sein soll.

Wegen etlicher Spielverlegungen während der Länderspielpausen haben die kleinen Bayern im Vergleich zur Konkurrenz teilweise vier Partien weniger absolviert. So folgt dem Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Buchbach am Mittwoch das Nachholspiel bei der Reserve des 1. FC Nürnberg. Abgeschlossen wird das Spieljahr für die Bayern-Amateure erst mit dem Heimspiel gegen Greuther Fürth II am Sonntag darauf.

Dabei ist das Stimmungsbarometer derzeit klar aufsteigend. Nach den beiden Niederlagen bei Augsburg II (0:4) und im Derby gegen Türkgücü (0:2) hatten die Anhänger für das Heimspiel gegen Spitzenreiter Würzburger Kickers ein großes Transparent vorbereitet, mit dem die Mannschaft auf die „Mission Klassenerhalt” eingestimmt werden sollte. Entrollt allerdings wurde es erst nach dem Abpfiff, was angesichts der starken Vorstellung gegen den Tabellenführer etwas skurril wirkte. Erst in der Nachspielzeit hatte Würzburgs Marius Wegmann mit seinem späten Ausgleichstreffer zum 1:1 die erste Niederlage der Unterfranken verhindert.

Auch eine Woche später demonstrierte der FCB-Nachwuchs, dass der aktuelle achte Tabellenplatz keineswegs seinem Leistungsvermögen entspricht. Beim 4:0-Heimerfolg über Drittliga-Absteiger Bayreuth hatte das Endresultat bereits zur Halbzeit Bestand, Lucas Copado glänzte dabei mit einem Hattrick.

Eigengewächs wird zum Leistungsträger

Der 19-jährige Angreifer steht dabei stellvertretend für seine gesamte Elf. Lange hatte Francisco Copados Sohn, 2004 in München geboren, mit Anpassungsschwierigkeiten im Männerfußball zu kämpfen, mittlerweile aber scheint er dort angekommen zu sein. Mit 15 Scorerpunkten (10 Tore, 5 Assists) in 17 Einsätzen entwickelte sich das Eigengewächs (2016 aus Unterhaching gekommen) in dieser Saison zu einem Leistungsträger. Seine Zielsetzung allerdings ist, wie bei allen Mannschaftskollegen, der Profifußball. Und dieser Weg scheint noch immer weit.

Die überzeugenden Darbietungen seiner Elf zuletzt spiegelten jedoch „auch den Charakter der Mannschaft wider”, honorierte Trainer Holger Seitz. Der schwache Start aber ist schlichtweg nicht mehr zu kompensieren, um noch einmal den Blick nach ganz oben richten zu können. „Wir wollen die Spieler jeden Tag besser machen”, betont Seitz stets bei Fragen nach der Tabelle. Stabilität kann von einer derart jungen Mannschaft kaum verlangt werden. Und doch blieb die Mannschaft über den gesamten bisherigen Saisonverlauf gesehen unter den Erwartungen. In der englischen Woche vor der Winterpause immerhin kann nun noch einiges korrigiert werden.