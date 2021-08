Bayern II muss lange auf Mayer und Herrmann verzichten

Jakob Mayer und Jahn Herrmann haben sich beim Training verletzt und werden dem FC Bayern München II längere Zeit fehlen.

Torhüter Jakob Mayer sowie Offensivmann Jahn Herrmann müssen länger pausieren. Mayer hütete an den ersten sechs Spieltagen der Regionalliga Bayern das Tor der Münchner. Vergangenes Wochenende zog er sich im Training einen Sehnenabriss am Sitzbein zu. Am Dienstag wurde der 19-Jährige erfolgreich operiert, wird jedoch mehrere Monate ausfallen.

Zudem muss Trainer Martín Demichelis weiterhin auf Herrmann verzichten. Der Mittelfeldspieler bestritt diese Saison aufgrund einer Muskelverletzung noch keine einzige Partie. Nun erlitt er im Aufbautraining eine Mittelfußfraktur, woraufhin ebenfalls eine Operation erfolgte. Dem 20-Jährigen wurde eine Schraube eingesetzt, er wird einige Wochen nicht auf dem Platz stehen können.