Bayern II: Mit Nachholbedarf in die Winterpause

Für die Bayern-Amateure ist nun auch offiziell die spielfreie Zeit angebrochen, mit den bisherigen Leistungen kann Coach Holger Seitz allerdings nicht zufrieden sein. Im neuen Jahr könnte nun der ein oder andere U-17-Weltmeister seine Herrenpremiere feiern.

"Nicht einfach nur mitspielen": Nach oben fehlt den Bayern-Talenten von Trainer Holger Seitz in dieser Saison bislang zu viel. IMAGO/Beautiful Sports

Endlich durften sich auch die Nachwuchskicker des FC Bayern in die Winterpause verabschieden. Nachdem in den letzten vier Wochen lediglich eine Begegnung ausgetragen werden konnte (4:0 gegen Bayreuth), ging der U 23 zuletzt ohnehin jeglicher Rhythmus verloren. Die drei in den Dezember verlegten Nachholspiele mussten witterungsbedingt allesamt erneut verlegt werden. Damit überwintern die kleinen Bayern mit zum Teil vier Partien weniger als die Konkurrenz auf Platz acht, die Würzburger Kickers an der Spitze sind um bereits 24 Punkte enteilt. Auf den ersten Relegationsplatz sind es dagegen zwar nur acht Zähler, mit dem Abstiegskampf aber sollten die "Bayern-Amateure" dennoch auch nichts mehr zu tun bekommen.

Jedoch wurden die beiden von Trainer Holger Seitz vor der Saison ausgegebenen sportlichen Ziele bislang deutlich verfehlt. Wenngleich Seitz stets betont, dass es bei seiner Elf einzig und allein darum gehe, "die Spieler besser zu machen", so hinkt seine Elf den eigenen Ansprüchen trotzdem bislang hinterher.

Zum einen wollte er die Anzahl der Gegentore im Vergleich zur Vorsaison deutlich reduzieren. Mit 35 Gegentreffern in 18 Partien, also fast zwei pro Spiel, kann er nicht zufrieden sein. Zum anderen wollte sich der 49-Jährige zwar auf keine sportliche Zielsetzung festnageln lassen, betonte aber, dass "wir auch nicht einfach nur mitspielen wollen". Viel mehr als "einfach nur mitspielen" ist es nicht geworden. Stabilität ist zwar nicht zu erwarten von einer derart jungen Mannschaft, in zu wenigen Partien aber präsentierte der FCB-Nachwuchs sein enormes Potenzial.

Vier U-17-Weltmeister

Hoffnung gibt derzeit vor allem der Blick in die Zukunft. Mit Torhüter Max Schmitt, der auch schon auf zwei Regionalliga-Einsätze verweisen kann, Abwehrspieler Maximilian Hennig, Mittelfeldakteur Kurt Rüger und Angreifer Robert Ramsak empfing der Rekordmeister in der vergangenen Woche seine vier frisch gekürten U-17-Weltmeister zurück am Münchner Campus.

Vor der Bundesliga-Paarung gegen den VfB Stuttgart sollen die vier Weltmeister in der Allianz Arena gebührend geehrt werden. Bis sie allerdings eine Hilfe für Seitz und seine Regionalliga-Elf sind, könnte es noch dauern. Den ein oder anderen Einsatz könnten die Rohdiamanten vielleicht auch schon in der Rückrunde bekommen. Noch aber ist für sie noch nicht mal Winterpause, zwei Partien stehen für die U 19 des Rekordmeisters noch in diesem Jahr auf dem Programm. Für Seitz und seine Mannschaft indes geht es erst Mitte Januar mit dem Beginn der Vorbereitung auf eine strapaziöse Restsaison weiter.