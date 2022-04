4:0 bereits zur Pause: Bayern II gewinnt Verfolgerduell gegen Schweinfurt klar

Am Montagabend empfing die Zweitvertretung des FC Bayern den 1. FC Schweinfurt zum Topspiel, am Ende war es aber ein Klassenunterschied. Bereits zur Pause lag Bayern II deutlich in Führung.

Bereits das Hinspiel hatte viele Tore zu bieten, mit 6:3 setzte sich die Zweitvertretung des FC Bayern bei den "Schnüdeln" durch. Am Montagabend ließ die Elf von Martin Demichelis von Beginn an nichts anbrennen, im Stadion an der Grünwalder Straße zeigte sich der Drittliga-Absteiger spielfreudig und ging bereits nach neun Minuten in Führung: Tillman spielte einen doppelten Doppelpass mit Vidovic, der schließlich den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Schweinfurt wirkte überfordert, konnte die flinken Münchner nicht halten und kam selbst kaum einmal in den Strafraum der kleinen Bayern. Folgerichtig stand es nach 20 Minuten 2:0, Tillman köpfte den Ball aus 16 Metern am herausgelaufenen Gäste-Keeper Schmidt vorbei und über die Linie. Trotz frühem komfortablem Vorsprung schaltete Bayern II nicht zurück, vor der Pause erhöhten Vidovic vom Punkt (30.) und Lee (43.) sogar noch auf 4:0.

Huseini sorgt für den Ehrentreffer

Nach Wiederanpfiff waren die Hausherren weiterhin klar spielbestimmend, agierten im letzten Drittel aber nicht mehr ganz so zielstrebig. Die beste Chance auf einen weiteren Treffer hatte zunächst Sieb, der Angreifer scheiterte in Minute 71 im Eins-gegen-eins an Schmidt. Besser machte es der 19-Jährige zwölf Minuten später, diesmal wurde sein Schuss jedoch unhaltbar abgefälscht. Für den Schlusspunkt sorgte Gäste-Joker Huseini, der Früchtl bezwang und den Ehrentreffer für die "Schnüdel" besorgte.

Durch das 5:1 festigen die kleinen Bayern Platz zwei, haben aber nur noch minimale Chancen, an Spitzenreiter Bayreuth ranzukommen. Bei einem Spiel mehr in der Hinterhand beträgt der Rückstand aktuell schon zehn Punkte. Das direkte Duell findet am 18. April statt.