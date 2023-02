Ibrahimovic fliegt, Lee sticht: Bayerns U-23 verdirbt Haching den Re-Start

Was für ein Auftakt in die Restrunde der Regionalliga Bayern: Am Freitagabend setzten sich die FC Bayern Amateure in einem packenden Duell gegen die SpVgg Unterhaching durch - Hyun-ju Lee gelang in der Nachspielzeit der 2:1-Siegtreffer. Zuvor gab es in einer Szene Doppelrot, auf Seiten der Bayern musste Youngster Arijon Ibrahimovic vom Feld.

Re-Start nach langer Pause in der Regionalliga Bayern - und das bedeutete für Primus SpVgg Unterhaching gleich mal eine hohe Derby-Hürde - denn eine solche konnte die U 23 des Rekordmeisters an guten Tagen darstellen. Bei den kleinen Bayern stand Winterzugang Fukui ebenso in der Startelf wie der 17-jährige Ibrahimovic, der jüngst sein Bundesliga-Debüt feiern durfte. Im Vergleich zum letzten Punktspiel 2022, das 2:3 gegen Aschaffenburg verloren ging, fanden sich außerdem Lee und Krätzig von Beginn an auf dem Platz wieder. Nicht dabei waren Neziri und Zvonarek (beide verletzt), ebenso natürlich die Winterabgänge Herold und Herrmann, die die Bayern in Richtung Österreich verließen. Haching, das sich im Dezember mit einem 3:0 gegen Heimstetten in die Winterpause verabschiedet hatte, startete aus selbiger mit drei Startelf-Veränderungen. Stammkeeper Vollath stand wieder für Scherger im Tor, Bauer und Maier begannen für Schwabl (gesperrt) und Mashigo.

Die kleinen Bayern starteten mit mehr Elan in die Partie und gingen mit der ersten Chance gleich in Führung: Eine Hereingabe von rechts leitete Kern technisch fein zu Bayern-Goalgetter Ranos weiter, der den Ball aus der Luft an Vollath vorbei zum 1:0 ins lange Eck legte (10.). Haching aber antwortete umgehend: Stiefler nahm eine Ablage im Strafraum mit dem Außenrist direkt und jagte so das 1:1 in die Maschen (14.).

Weil auch in Folge die Heimelf völlig frei aufspielte, blieb es sehr unterhaltsam. Die Bayern drückten auf die Führung: Aitamer verzog knapp (16.), Ranos kam bei einer Ibrahimovic-Vorlage zu spät (20.), Kern trat einen Freistoß aus bester Position zu harmlos (22.), und Krätzig scheiterte aus der Drehung an Vollath (25.). Unterhaching aber überstand diese Phase schadlos, biss sich zunehmend in die Partie und wurde selbst durch eine Skarlatidis-Direktabnahme brandgefährlich (30.). Kurz vor der Halbzeit setzte zudem Maier einen Ball vom Strafraumeck ans Außennetz (39.). Eine intensive Partie ging so mit Gleichstand in die Pause.

Hitzige Schlussphase

Im zweiten Durchgang blieb es bei der hohen Schlagzahl, auch wenn klare Abschlüsse zunächst fehlten. Das Geschehen wurde physischer, vor allem die Hachinger warfen körperlich alles in die Waagschale und kauften dem Bayern-Nachwuchs damit etwas den Schneid ab. Bis auf Aitamers Versuch, den Vollath parierte (50.), bekam die U 23 zunächst nichts Nennenswertes zustande. Die Gäste hingegen wurden in der Luft gefährlich: Skarlatidis (51.) und zweimal Fetsch (53./67.) verpassten per Kopf.

So brach die Endphase an und sah eine Schlussoffensive der Bayern. Ibrahimovic' Schuss wurde geblockt (79.), dann zielte Krätzig, nachdem Keeper Vollath bei einer Rettungstat aus dem Tor geeilt war, aus der eigenen Hälfte am leeren Kasten vorbei (83.). Die Bemühungen ließen nicht nach: Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatte Lee, der aus 16 Metern nur haarscharf vorbeizielte (85.).

Dann wurde es hitzig: Stiefler unterbrach mit einer heftigen Grätsche einen Konter, in der anschließenden Rudelbildung schubste Ibrahimovic den Sünder um. Beide sahen glatt Rot - der 17-jährige Youngster wird aufgrund seiner zu erwartenden Sperre also vorerst keine Option mehr für Bayern-Coach Julian Nagelsmann sein.

Doch eine Pointe hatte die Partie noch. Schon in der Nachspielzeit wurde Lee geschickt, spitzelte mit seinem Tempo den Ball gerade noch so am herauseilenden Vollath vorbei und brachte ihn dann tatsächlich im Tor unter (93.). Die Bayern lagen sich in den Armen und durften sich über drei verdiente Punkte freuen. Von der Elf von Sandro Wagner kam an diesem Tag spielerisch zu wenig, auch wenn der Einsatz freilich stimmte.

Da die Würzburger Kickers ebenfalls am Freitag nicht über ein 1:1 zuhause gegen Türkgücü München hinauskamen, ist der Hachinger Vorsprung an der Spitze aber lediglich um einen Zähler geschrumpft. Weiter geht es für den Tabellenführer am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Zeitgleich empfängt der Bayern-Nachwuchs den 1. FC Schweinfurt.