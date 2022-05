Burghausen schlägt Bayern II und macht Bayreuth vorzeitig zum Meister

Der FC Bayern München II unterliegt am vorletzten Spieltag gegen Wacker Burghausen mit 0:4. Ein Doppelschlag in der zweiten Hälfte entscheidet die Partie. Die SpVgg Bayreuth ist damit aufgestiegen.

Wacker Burghausen forderte von Anfang an Gastgeber FC Bayern II, der seine kleine Chance auf Platz eins wahren wollte. Mit laufintensiven Gegenpressing zwangen die Gäste den FCB zu vielen Fehlpässen. Die erste Torchance gehörte auch Wacker: Bachschmid lief nach einer Balleroberung unbedrängt auf das Tor zu, traf aber aus 17 Metern nur die Latte (2.).

Im Verlauf der ersten Hälfte kam die Münchner Zweitvertretung aber besser in die Partie und konnten erste gute Möglichkeiten verbuchen. Doch entweder bekam Burghausen noch einen Fuß dazwischen oder die Abschlüsse waren zu unpräzise. Der FCB trat in dieser Phase dominanter auf, in Führung ging aber dann überraschend Burghausen: Bachschmid drang in den FCB-Strafraum ein und flankte flach in den Fünfmeterraum. Der Ball rutschte unglücklich unter dem Körper von Torwart Kainz durch und wurde ins eigene Tor abgelenkt (42.).

Bitterer Start in die zweite Hälfte

Bayern II startete auch denkbar schlecht in den zweiten Durchgang. Erst erhöhte Burghausen durch den im Strafraum zu frei stehenden Bosnjak (51.), dann wurde Agdaje von der FCB-Verteidigung nur begleitet und traf platziert aus der Distanz (53.).

Nach dem Rückschlag blieb Bayern das bessere Team, scheiterte jedoch weiterhin an der kompakten Verteidigung der Gäste. Durch ein direktes Freistoßtor von Schulz erhöhte Wacker sogar noch auf 4:0 (66.). Der FCB II versuchte zwar weiterhin gefährlich vor das Tor zu kommen, konnte aber Wacker-Torwart Schöller nicht mehr überwinden.

Über das gesamte Spiel gesehen war es eine vermeidbare Niederlage der Münchner. Burghausen setzte sich aufgrund der besseren Effizienz durch und entscheidet die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern vorzeitig zu Gunsten der SpVgg Bayreuth.