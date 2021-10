Vidovic macht's klasse und hat Pech: Bayern II verpasst beim Kracher gegen Bayreuth den Sieg

Das Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern hielt, was es bereits im Vorfeld versprochen hatte: Der auswärtsstarke Tabellenführer SpVgg Bayreuth kam vor allem nach dem Seitenwechsel stark auf, schlug nach dem Rückstand zurück. Insgesamt zeigte aber der FCB II mehr Klasse in der Offensive, verpasste den möglichen Sieg aber knapp.

Mit dem 1:0 gegen Bayreuth zur Stelle: Gabriel Vidovic. imago images/foto2press