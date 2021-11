Lauf von Bayern-Juwel Vidovic hält an - doch Aubstadt gleicht spät aus

Drittliga-Absteiger FC Bayern München II hat im Kampf um den Wiederaufstieg einen Rückschlag hinnehmen müssen: Das Team von Trainer Martin Demichelis kam zu Hause nicht über ein 3:3 gegen Aubstadt hinaus.

Die Hoffnungen, die sie in München mit dem Namen Gabriel Vidovic verbinden, sind groß. Und die derzeitige Form des erst 17-Jährigen ist bemerkenswert: Der Offensivspieler steht in der Regionalliga Bayern nach 18 Einsätzen bereits bei zwölf Toren. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Aubstadt markierte Vidovic seinen sechsten Treffer im sechsten Spiel hintereinander.

Allerdings war dem Bayern-Juwel um 20.51 Uhr nicht nach Feiern zumute, denn seine Mannschaft hatte den am Ende sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Aber der Reihe nach: Aubstadt ging vom Anpfiff weg mutig und frech zur Sache, belohnte sich in Minute zwölf auch mit dem Kopfballtor von Kapitän Dellinger. Bayern musste sich sammeln, ehe die Offensive die Partie binnen fünf Minuten drehte.

Erst war es Motika, der einen von Keeper Wenzel zur Seite abgewehrten Distanzschuss von Scott eiskalt über die Linie drückte (29.). Dann kam der Auftritt von Vidovic, der sich im Strafraum an drei Gegenspielern vorbeiwuselte und mit etwas Glück ins rechte Eck traf (34.). Nach dem Seitenwechsel investierte Aubstadt aber mehr ins Spiel und belohnte sich mit dem fast überfälligen Ausgleich: Dellinger wurde am zweiten Pfosten übersehen und der Kapitän der Gäste knallte seine Direktabnahme ins kurze Eck (72.).

Dramatischer Schlussakkord im Grünwalder Stadion

Es folgte ein dramatischer Schlussakkord, denn Bayern drückte auf den Sieg - und kam nach Zuspiel von Booth durch Welzmüller tatsächlich zum 3:2 (86.). Die lautstarken Fans hatten bereits die Party gestartet, als Bayern-Verteidiger Lawrence auf der Linie klären musste, ehe Sekunden später Heinze einen verdeckten Schuss aus der zweiten Reihe zum 3:3-Endstand ins Tor wuchtete (90.+1).

Durch das Remis liegen die Bayern nur noch einen Punkt vor Verfolger Bayreuth, das ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Weiter geht es für den Spitzenreiter am Sonntag (13 Uhr), dann wartet das Auswärtsspiel in Heimstetten.